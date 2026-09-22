Огляд подій війни за добу станом на 22 вересня 2026 року від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Головні теми випуску:

російські ракетно-дронові удари та удари Сил оборони у відпоівідь;

нові подробиці операції "Вівальді";

аналіз ситуації на Харківщині, в районі Лимана, Дружківки, Краматорська, Добропільського виступу та Оріхова

удари по російській нафтопереробці та прохання Трампа не пали російський "дизель";

аналіз скандальної заяви Дональда Туска про нібито непомірні втрати Сил оборони.

Текстова версія огляду подій 22 вересня від Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Дронова і ракетна війна

Росіяни цієї ночі били по Дніпропетровщині, Полтавщині та Одещині. Під ударом були об'єкти енергоінфраструктури, склади, складські приміщення, логістичні центри, а також торгові об'єкти.

Дуже важко на Одещині – там ворог цілеспрямовано б'є по прибережній інфраструктурі – по портах і логістиці.

В Одесі, каже ведучий, були атаковані два логістичні склади. На жаль, знову є жертви в Дніпрі.

Україна на російський терор відповідає прицільно та адресно. Українські безпілотники долетіли до Самари й успішно атакували один із великих нафтопереробних заводів Поволжя, що належить "Роснефті", – Куйбишівський НПЗ. Після удару почалася пожежа, а кадри швидко з'явилися в Telegram-каналах. Є підтвердження ураження від Генштабу.

Самару затягло чорним димом / фото – Соцмережі

Таким чином за 3 дні Сили оборони уразили 3 великих НПЗ у Росії: Московський, Уфимський та Куйбишевський. І це якраз карти для розмови президента України з Трампом.

Якою має бути реакція на прохання Трампа не бити по російській нафтопереробці

Удари по НПЗ відбуваються на тлі прохання Дональда Трампа до України та Зеленського припинити атаки по російській нафтопереробці.

У тому, аргументація Трампа хибна і американський ринок пального залежить передусім від ситуації на Близькому Сході, а не від того, що горять російські НПЗ, знають всі. Можливо, навіть сам Трамп.

Але в нього вибори на носі, а дизель вже більше, ніж у постапокаліпсісі "Я, легенда" ($7 замість 6+).

Смілива фантастика стає реальністю за правління Трампа:

Тож Трампу треба щось робити, якщо він не хоче програти на мідтермах розгромно. Але це треба вирішувати питання з Ормузькою протокою, а він не здатний. Тому Трамп перекладає відповідальність не туди, де вона справді лежить, а на Україну, вважаючи, що це дасть йому якусь перевагу.

Незабаром має відбутися зустріч Трампа і Зеленського в Нью-Йорку, тиск на Україну з боку США наразі має радше словесний характер, але Київ продовжує власну лінію та завдає ударів по важливих цілях на території РФ. При цьому геть не зрозуміло, як це допоможе Трампу, якщо Україна навіть відмовиться від ударів, що дуже малоймовірно.

Північно-східний напрямок: Харківщина, Куп'янськ, Великий Бурлук

Командування угрупування Об'єднаних сил повідомляє про відбиття штурмових дій противника в районах Стариці, Козачої Лопані, Лимана на Харківщині, Семенівки та Рибалчиного.

Росіяни давно намагаються закріпитися північніше Харкова, але суттєвого просування не мають. Територія залишається небезпечною через російські БпЛА, диверсійні групи та постійну присутність ворожої піхоти в прикордонній смузі.

На Великобурлуцькому напрямку Сили оборони нейтралізували атакувальні дії ворога в районі Зарубинки. Російські заяви про просування на 10 – 15 кілометрів углиб України є відвертим перебільшенням.

Ситуція на Куп'янському напрямку / Скриншот карти DeepState

Звісно, не існує ніякого нібито "котла" у районі Білого Колодязя та Великого Бурлука. Білий Колодязь не окупований, а ситуація вздовж кордону залишається нестійкою через інфільтрації ворожих груп і постійні дронові атаки.

У районі Куп'янська українські підрозділи, за його словами, ведуть зачистку попередніх російських проникнень. Особливо успішно діє полк Р.У.Г. із корпусу "Хартія" в районі Западного і Дворічної.

Ворог намагався прорвати українську оборону в районі Ківшарівки, південніше Куп'янська, за Осколом. Схоже, російський задум полягає в тому, щоб розрізати плацдарм, а потім поступово поглинути території північніше і південніше Ківшарівки.

Операція "Вівальді": Лиманський і Луганський напрямок

Операція "Вівальді" вже стала одним із найуспішніших епізодів цього етапу війни. Вона значно перевершила всі літні очікування й нині має далекосяжні наслідки для всієї лінії фронту на Луганщині.

Росіяни, які мали успіхи на цьому напрямку в 2025-му, планували обійти Лиман, вийти на Святогірський напрямок і далі до північних околиць Слов'янська через Сіверський Донець, але цей задум було зірвано контрнаступом, який провів Третій армійський корпус.

Нині операція активно розвивається і вже веде до боїв у районі річки Чорний Жеребець.

Є нові кадри третього армійського корпусу з районів Шандриголового, Дерилового, Дробишевого та інших населених пунктів, де триває зачистка і ураження російської логістики, укриттів, бліндажів та споруд.

Удари виконували оператори батальйону Silver Battalion 21-го окремого полку безпілотних систем "Кракен". Також у районі працювали 66-та окрема механізована бригада, 60-та і 125-та бригади, окремі підрозділи Третьої штурмової, ГУР, "Артан" і 8-й полк Сил спеціальних операцій.

Шандриголове звільнене від російських окупантів – дивіться відео:

У Шандриголовому, про звільнення якого оголосили бійці 66ой ОМБР імені Мстислава Хороброго (а саме він на головному фото – 24 Канал) вдалося взяти російських полонених, а тих, хто не здався, було ліквідовано.

Після зачистки цього населеного пункту були звільнені й сусідні території.

Зараз, фактично йдеться вже про дії за річкою Жеребець. Це підтверджують навіть російські джерела, які змушені визнати відхід оборони за Жеребець і втрату контролю над частиною населених пунктів, зокрема в районі Ямполівки, Тернів, Невського та Макіївки.

Тож росіянам тепер буде трохи складніше доповідати про "зачистку Святогірська".

До речі, брехня Путіна про захоплення міста допомогла українській операції. Росіяни не змогли швидко перекинути резерви через хибні донесення та пріоритетність інших напрямків – на Слов'янськ, Краматорськ, Дружківку і Костянтинівку. Через це вони не мали достатньо боєздатних резервів, аби зупинити український рух у цьому районі.

Ліквідація колишнього мера Бєлгорода

Ще одна фронтова новина – ліквідація Костянтина Полєжаєва, колишнього мера Бєлгорода й ексзаступника губернатора Білгородської області.

Російські медіа, зокрема "Дождь", та Z-канали повідомили, що Полєжаєв загинув від удару безпілотника в зоні бойових дій.

Окупант Полєжаєв тепер полежить у землі / фото – РосЗМІ

Полєжаєв очолював Білгород у 2015 – 2018 роках, згодом працював у регіональній владі, а в 2023-му був звинувачений у хабарях і розкраданні коштів.

Щоб уникнути покарання (5 років колонії), той пішов до російської армії, уклав контракт і вирушив на війну. Тепер його історія завершилася, і він був знищений українським безпілотником.

Дружківка, Краматорськ, Добропілля

Ворог намагається обходити Костянтинівку флангами – через Осикове, Олексієво-Дружківку та Віролюбівку.

У Миколайпіллі українським військовим раніше вдалося провести контратаку, але росіяни продовжують тиснути далі.

Фіксуються постійні удари дронами й КАБами по Дружківці та сусідньому Старорайському. За кілька діб там було скинуто п'ять авіабомб ФАБ-500.

По Краматорську теж прилітало: було зруйновано ще один міст через Красноторку, а по прилеглих населених пунктах постійно працюють КАБи й дрони.

Є повідомлення, що у районі Васютинського, де російська піхота раніше фіксувалася поблизу, українські сили проводили зачистку.

"Сіра зона" росте / Скриншот карти DeepState

На Добропільському виступі ворог намагається просуватися в бік Кучерового Яру і Золотого Колодязя. Там уже немає стійкого українського контролю, а лише "сіра зона" з активними боями.

Південна частина Золотого Колодязя фактично переходить у сіру зону, а росіяни просуваються також у напрямку села Веселе. Водночас українські сили продовжують дронове ураження ворога.

Заява Дональда Туска про нібито рекордні втрати України

Польський прем'єр Дональд Туск днями заявив, що йому повідомили про 27 000 загиблих в українському війську за місяць.

Це фейк. Такі дані не відповідають ані масштабам боїв, ані логіці мобілізації в Україні. Схоже, Туск або неправильно зрозумів, або неправильно запам’ятав сказане, але точно не мав права публічно озвучувати такі речі.

Детально слова польського політика розібрав військовий і блогер Юрій Бутусов. Він назвав заяву Туска незрозумілою та такою, що не корелює з реальністю.

Пояснення Юрія Бутусова – дивіться відео:

Дійсно, пану союзнику треба бути обережніше зі словами – подібні заяви лише допомагають російській пропаганді.

Оріхівський напрямок

Останній блок – ситуація поблизу Оріхова. Росіяни намагаються заходити в місто прифронтового значення в Запорізькій області, а бої точаться на ділянці між Новоданилівкою і Оріховом.

Українські сили насамперед б'ють по російській логістиці. На це вказують кадри знищення мосту між Інженерним і Новопокровкою на трасі Оріхів – Пологи.

Схоже, міст був або заздалегідь замінований українською диверсійною групою, або знищений за допомогою наземного роботизованого комплексу.

Огляд подій війни 22 вересня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: