Президент України Володимир Зеленський 22 вересня у Нью-Йорку провів чергову зустріч з президентом США Дональдом Трампом. Закрита частина переговорів тривала близько 40 хвилин.

24 Канал проаналізував результати переговорів Трампа та Зеленського у Нью-Йорку й те, чи вдасться домовитися про енергетичне перемир’я в Україні до початку зими.

Енергетичне перемир'я під питанням

З президентом США на переговорах був присутній розширений склад американської делегації, зокрема перемовники Стів Віткофф, Джаред Кушнер, держсекретар США Марко Рубіо, міністр фінансів Скотт Бессент та голова Адміністрації Білого дому Сьюзі Вайлз.

До української делегації увійшли керівник Офісу Президента Кирило Буданов, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, очільник президентської фракції у парламенті Давид Арахамія, голова Служби зовнішньої розвідки Рустем Умєров та традиційно заступник керівника ОПУ Павло Паліса. На попередній зустрічі в Анкарі Трамп згадував особисто та відзначав Палісу, зокрема, назвав його найулюбленішим солдатом та великим героєм війни.

Фото – Офіс Президента України

Припинення ударів по енергетиці – найважливіша тема, яка лунала на переговорах. І цей дипломатичний трек був розпочатий ще задовго до самої зустрічі Трампа із Зеленським.

До укладання угоди по Україні Росію почали "стимулювати" ще наприкінці цього літа. 31 серпня директор ЦРУ Джон Реткліфф побував із візитом у Москві, де поділився з російськими спецслужбами реальними оцінками ситуації на полі бою, спробував їх "протверезіти" та достукатися до путінського бункера, аби Кремль пішов на поступки. 5 – 6 вересня Стів Віткофф і Джаред Кушнер продовжили дипломатичний трек візитами до Москви та Києва, на яких йшлося в першу чергу про спроби деескалації у війні напередодні зими, зокрема про можливе енергетичне перемир'я.

До початку переговорів Трамп зробив декілька різких заяв на адресу Путіна. Коли іноземні журналісти запитали в очільника США на вході до штаб-квартири ООН про те, яким є його меседж до Путіна,Трамп, не вагаючись, відповів: "Поклади край війні". Також президент США нагадав, що Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю:

Росія втратила контроль над своєю нафтопереробною галуззю через війну з Україною. Значна кількість її нафтопереробних заводів була підірвана і, принаймні тимчасово, виведена з ладу. Цю безглузду й нескінченну війну з Україною необхідно припинити. Весь світ страждає, оскільки щомісяця гине 25 тисяч людей, переважно солдатів. Яка ганьба!

Вже після завершення переговорів, які проходили за зачиненими дверима, стало зрозуміло, що Трамп поспішив з оголошенням минулого тижня енергетичного перемир'я. Переговори на цю тему тривають, але остаточної угоди не уклали. Тобто, станом на сьогодні, офіційного обмеженого припинення вогню між Україною та РФ не було досягнуто. Це підтвердив і державний секретар США Марко Рубіо, який, на відміну від Трампа, більш реалістично прокоментував переговорний процес (а під час переговорів Трамп запевняв, що війну вдасться завершити швидше, ніж багато хто очікує).

Окрім цього, Рубіо поділився власними прогнозами того, як завершиться війна, але не уточнив, на яких умовах може бути підписаний мирний договір чи угода про припинення вогню:

Наразі немає енергетичного перемир'я між Україною та Росією, проте ця війна не на користь жодній зі сторін. Ця війна рано чи пізно має закінчитися, і війна в Україні закінчиться завдяки домовленості, досягнутій шляхом переговорів. Вона не закінчиться завдяки якійсь нищівній перемозі тієї чи іншої сторони. Вона закінчиться завдяки угоді.

Дизельний ультиматум Трампа

За декілька тижнів до особистої зустрічі Трамп почав публічно тиснути на Київ з вимогою припинення ударів по російських НПЗ. І, ймовірно, причиною цього тиску стало не бажання Трампа допомогти росіянам, а підвищення цін на дизель у самих Штатах напередодні виборів до Конгресу.

Фото – Офіс Президента України

Хоча це було спричинено в першу чергу війною проти Ірану, хтось із близького кола переконав американського президента в тому, що удари Сил оборони України по російських НПЗ нібито є критичним фактором цього:

Ну, це справді серйозний удар по росіянах. Це також серйозно вплинуло на ціну дизельного пального. Ціни на дизельне пальне значно зросли, але ми ще поговоримо про це. Але так, це дуже серйозний удар, безперечно, по Росії.

Разом з тим, президент Зеленський зазначив, що Трамп не "викатував" нових ультиматумів щодо ударів по НПЗ. Українська делегація, ймовірно, навпаки, використала бажання Трампа припинити ці удари для того, аби посилити тиск на Путіна. Трампу пояснили: ми готові припинити удари, якщо РФ теж це зробить: “Хочете стабілізації світових енергетичних ринків? Натисніть на Путіна і примусьте його погодитися на енергетичне перемир’я. Тоді все це закінчиться”.

Володимир Зеленський запевнив, що під час розмови з президентом США йшлося про енергетичне перемир'я, а не про односторонній ультиматум:

Ні, сьогодні не звучало жодного прохання в односторонньому порядку, щоб Україна зупинила удари. Навпаки ми говоримо про енергетичне перемир'я, якщо ми не можемо зараз змусити Путіна зупинити війну. Я сказав мою особисту думку, що Путін буде розказувати всім, що готовий закінчити війну до виборів. А після закінчення ви побачите атаки, і він розкаже, що це через Україну.

Ліцензії на Patriot

Ще одне питання, яке стояло на порядку денному зустрічі: ліцензії на виробництво ракет до систем Patriot.

На Саміті НАТО в Анкарі в липні цього року Трамп прямо пообіцяв дозволити Києву власними силами виробляти таке озброєння. Водночас пізніше стало зрозуміло, що рішення ще не ухвалили або таки ухвалили, але не були готові імплементувати.

Lockheed Martin та Raytheon, збройні гіганти США та компанії, які отримують найбільше замовлень з американського бюджету, вочевидь почали боятися конкуренції з боку України.

Фото – Офіс Президента України

За даними медіа, представники корпорацій виступили проти, адже злякалися, що Україна зможе виготовляти ці ракети швидше за них і за менші гроші. Опісля Трамп вийшов зі ще однією ідеєю: дозвольмо Україні виготовляти старіші версії ракет PAC-2 та PAC-3. Цей план, ймовірно, обговорювали у Нью-Йорку. Трамп досі відкритий до цього, тож, фактично залишилося розв'язати бюрократичні питання та "заспокоїти" американських збройних магнатів.

ЦРУ тримає руку на пульсі

Справжнім сюрпризом цього дипломатичного візиту стала ще одна зустріч, яка попередньо не анонсувалася. 21 вересня президент Володимир Зеленський зустрівся з директором ЦРУ Джоном Реткліффом в аеропорту Шеннон в Ірландії. Джерела Reuters повідомили, що літаки обох сторін заправлялися, і саме в цей час відбулася комунікація. Зеленський прямував до Нью-Йорка, а Реткліфф повертався до США після зустрічі з президентом Єгипту Абделем Фаттахом ас-Сісі.

Очевидно, що таких збігів просто не буває, а літак Реткліффа міг дозаправитися і на іншому авіаційному хабі Європи чи військовій базі США. Зустріч планували провести.

Директор ЦРУ (великий профайл Реткліффа читайте на 24 Каналі), ймовірно, поділився деталями свого візиту до Москви 31 серпня і розповів Володимиру Зеленському "ексклюзивні подробиці" з полів. Крім цього, зустріч збіглася із повідомленням в медіа про те, що Реткліфф може відігравати більшу роль у переговорному процесі щодо України.

Фото – Офіс Президента України

Зрозуміло, що директор ЦРУ повністю не замінить роль перемовників Віткоффа та Кушнера, які були присутні на зустрічі у Нью-Йорку. Разом з тим, очільник ЦРУ вже давно веде апаратну боротьбу з обома "дипломатами". Реткліфф та інші члени проукраїнського крила в Білому домі не задоволені тим, як Віткофф і Кушнер ведуть справи з росіянами, та як вони до них "підлещуються".

Нагадаємо, у листопаді минулого року американським медіа хтось злив запис телефонної розмови Стіва Віткоффа та помічника Путіна Юрія Ушакова, який був досить компрометуючим (фактично емісар Трампа вчив російського колегу, як отримати максимальний зиск від переговорів з Трампом).

Тоді Стів радив Юрію, як краще підібратися до американського президента та просунути проросійські умови для миру в Україні. Злитий запис, звісно, не призвів до кадрових рішень в Білому домі, але принаймні пролив світло на природу особистих розмов Віткоффа із росіянами та публічно підірвав імідж рієлтора. Звісно, точно сказати, хто перехопив цю розмову, досить складно, але такими можливостями володіють не так багато розвідок світу. Також малоймовірно, що європейські розвідки пішли б на такий крок, ризикуючи підірвати й так нелегкі відносини з американцями.

Отже, до енергетичного перемир’я в Україні ще далеко: переговори тривають, та поки незрозуміло, чи готові США тиснути на Кремль, зокрема, застосувати закон Грема – Блюменталя (яким погрожував Трамп з трибуни Генасамблеї ООН 22 вересня), аби примусити Путіна до поступок.

Україна має свої "карти", але нам точно не завадить допомога США / Фото – соцмережі

Мало хто у світі може сказати, чи погодиться диктатор на такий крок і чи зможе відмовитися від своєї "карти" ракетного терору проти цивільного населення. Ймовірно, самі американці ще не впевнені в тому. Сподіваємося, що принаймні, вдасться провести "червону лінію" та припинити удари по складах ритейлу, як харчового, так і медичного, зокрема і хабах поштових компаній. Також необхідне й припинення вогню на морі для того, аби Україна знову змогла експортувати зерно для наповнення державного бюджету.

ЦРУ натомість починає відігравати більшу роль у переговорах та відкриває власний канал комунікацій за зачиненими дверима. Навіть побічна роль директора розвідки Джона Реткліффа у цьому процесі сприятиме більш реалістичному підходу Трампа до Путіна й тому, щоб "дипломати-ріелтори", які говорять про формули успіху win - win, не поступилися всією Україною, домовляючись про поганий мир у Кремлі. ЦРУ явно може збалансувати позицію Дональда Трампа щодо України (надаючи йому реальні розвіддані щодо РФ і Путіна) та сприяти досягненню конструктивних та реалістичних домовленостей щодо енергетичного, продовольчого та морського перемир’я напередодні зими.