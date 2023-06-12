Ворог зосереджує зусилля на Сході, ЗСУ відбивають атаки: карта бойових дій на 12 червня

В Україні 474 доба повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ворог продовжує зосереджувати основні зусилля на Сході країни.

Ворог не припиняє обстрілів позицій українських захисників та захисниць. Протягом минулої доби росіяни завдали 1 ракетного та 36 авіаційних ударів, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

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На Сході тривають важкі бої

Протягом доби російські загарбники продовжували наступальні операції на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Нині там тривають важкі бої.

За минулу добу відбулося 25 бойових зіткнень з ворогом, проте українські захисники продовжують давати відсіч росіянам.

Ситуація на різних напрямках фронту

Нанапрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Нанапрямках противник завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білопілля Сумської області та Колонтаїв – Харківської. Здійснив мінометні та артилерійські обстріли населених пунктів Середина-Буда, Фотовиж, Білопілля, Олександрівка Сумської області, а також Івашки, Ветеринарне, Стрілеча, Тернова, Стариця, Гатище, Вовчанськ, Кругле, Бударки, Бузове, Чугунівка та Амбарне на Харківщині. Нанапрямку противник завдав авіаудару в районі Берестового. Артилерійських і мінометних обстрілів зазнали Кам'янка, Фиголівка, Дворічна, Западне, Кислівка, Табаївка і Берестове Харківської області та Новоселівське на Луганщині. Нанапрямку протягом минулої доби противник вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Завдав авіаційних ударів по населених пунктах Невське Луганської, а також Іванівка, Торське та Серебрянка Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Невське, Новоселівське і Білогорівка на Луганщині та Ямполівка, Торське, Верхньокам'янське і Спірне Донецької області. Нанапрямку противник здійснив спробу покращити тактичне положення, вів наступальні дії у напрямках Іванівського та Білої Гори, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів в районі Торецька. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали райони населених пунктів Роздолівка, Васюківка, Оріхово-Василівка, Іванівське, Біла Гора, Дружба, Торецьк, Залізне та Північне Донецької області. Нанапрямку ворог проводив наступальні дії у напрямку Авдіївки, успіху не мав. Завдав авіаційних ударів біля Авдіївки та Невельського. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Орлівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка і Невельське Донецької області. Нанапрямку наші захисники відбили усі ворожі атаки в районі міста Мар'їнка. Водночас ворог з артилерії обстріляв Красногорівку, Гостре, Георгіївку, Мар'їнку, Побєду та Новомихайлівку Донецької області. Нанапрямку ворог завдав авіаударів в районах Золотої Ниви, Благодатного, Великої Новосілки та Нескучного Донецької області. Обстріляв Водяне та Вугледар.

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ЗСУ завдають шалених втрат росіянам

напрямках противник обороняється. Завдав авіаційних ударів в районах Новоберислава та Козацького Херсонської області. Здійснив артилерійські обстріли населених пунктів Времівка, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір'я, Малі Щербаки, Степове, Кам'янське Запорізької області; Херсон, а також Очаків на Миколаївщині.

Росіяни продовжують вести безуспішні наступальні операції на Сході країни, а тому – зазнають значних втрат, зокрема – на Бахмутському напрямку. Так, лише до військового госпіталю в районі населеного пункту Персіанівка Ростовської області, щоденно прибувають понад 50 окупантів з важкими пораненнями. За інформацією Генштабу ЗСУ, медустанова переповнена росіянами, а через брак медперсоналу – великі показники смертності серед важкопоранених.

Минулої доби авіація сил оборони завдала 6 ударів по районах зосередження особового складу противника. Водночас підрозділи ракетних військ і артилерії уразили: