Росіяни пруть на Авдіївку, ЗСУ відбили загалом понад 50 атак: карта бойових дій за 16 січня

Українські захисники стримують наступ російських окупантів, відбивши понад 50 атак на різних напрямках. Ворог зазнав значних втрат у живій силі та техніці.

Протягом 692-ї доби війни відбулося 94 бойових зіткнень. Російські окупанти завдали 1 ракетний та 68 авіаційних ударів, а також 78 обстрілів з РСЗВ, внаслідок чого є загиблі серед цивільного населення. Який вигляд має лінія фронту, дізнавайтесь у матеріалі 24 Каналу.

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Де найгостріша ситуація

В зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" українські військові відбили 2 атаки окупантів біля Синьківки, що в Харківській області.Наші військові відбили 13 атак ворога поблизу Тернів, Ямполівки, Торського Донецької області та ще 19 – в районах Серебрянського лісництва, Білогорівки Луганської області та Григорівки, Верхньокам’янського, Веселого Донецької області.

Сили оборони стримують ворога в районі Лимана: дивіться на карті від DeepState

Наші воїни відбили 7 атак противника неподалік Іванівського, Кліщіївки та Андріївки Донецької області.У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" оборонці продовжують стримувати противника, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Воїни стійко тримають захист, завдаючи загарбникам значних втрат. За добу було відбито 18 атак в районах Новобахмутівки, Степового, Авдіївки та ще 16 атак – біля Сєверного, Первомайського та Невельського Донецької області.

Ворог все ще прагне оточити Авдіївку на Донеччині: дивіться на карті від DeepState

Відносно спокійні ділянки

Втрати російських окупантів

Наші захисники продовжують стримувати ворога в районах Красногорівки, Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де відбито 12 атак.Сили оборони відбили 3 атаки противника західніше Вербового та Роботиного, що в Запорізькій області.В зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" наші воїни продовжують розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити підрозділи Сил оборони із займаних позицій. Протягом минулої доби противник здійснив один безуспішний штурм позицій.У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" оперативна ситуація залишається без суттєвих змін.Ворог зберігає присутність у прикордонних районах. Росіяни проводять активну диверсійну діяльність, аби змінити фокус уваги для ЗСУ. Також окупанти нарощують щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.Противник наступальних дій не здійснював на цій ділянці фронту.

Українські воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують окупантів вздовж всієї лінії фронту.