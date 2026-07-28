За добу на фронті та в російському тилу відбулося чимало важливих подій. Ворог активізувався на Куп'янському, Костянтинівському та Добропільському напрямках. Тим часом українські дрони завітали до Москви та Підмосков'я.

Незабаром до них можуть приєднатися інші українські цікавинки. Очікується, що українські балістичні ракети можуть почати бити по території Росії вже цієї осені.

Детально про ці та інші події читайте в текстовій версії традиційного щоденного огляду від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

Далекобійні удари по Росії та нічна атака на Москву

У ніч на 28 липня відбулася масована атака українських безпілотників на Москву і Підмосков’я: росіяни офіційно говорили майже про чотири сотні дронів. Удар був масштабний і, ймовірно, безпілотників було ще більше.

Є підтверджені кадри з міста Чехов у Підмосков’ї, де спалахнула пожежа на території Чеховського регенератного заводу. Також пожежу зафіксували на логістичному складі компанії 3PL у районі Коледіно поблизу Подольська.



Пожежа у Чехові / Фото – РосЗМІ

Ці об’єкти важливі для російської логістики та постачання, а тому їх ураження має практичне значення. Видно, ціллю дронів у Коледіно був великий хаб Wildberries (найбільший сортувальний центр компанії), але цього разу трошки не влучили.

Станом на ранок 28 липня було атаковано принаймні два об'єкти далекобійними безпілотниками FP1 та шахедоподібними дронами. Ймовірно, застосовувався і дрон "Січень".

Слобожанщина: Куп'янський і Борівський напрямки

Під Куп'янськом ситуація загострюється. Росіяни тиснуть на українські позиції в районі Петропавлівки, Піщаного, Ківшарівки, Курилівки, намагаються просочуватися в напрямку Куп'янська-Вузлового.

Впродовж липня ситуація на напрямку погіршилася, особливо на лівому березі Осколу – "сіра зона" розширюється, а плацдарм зменшується. На правому березі теж важко: росіяни нарощують піхотні атаки, намагаючись деблокувати свої залишки в центрі Куп’янська.

У районі Борової ворог також активізувався. Лінію оборони тут тримають підрозділи Третього армійського корпусу.



Ситуація в районі Куп'янська / Скриншот карти DeepState

Район Богуславки залишається активною зоною бойових дій. Росіяни намагалися вийти на трасу, відрізати Богуславку й Загризове від Борової та вийти на Оскільське водосховище, але цього їм не вдалося.

Нині північно-східна частина району перетворилася на кілзону, де через щільний вогневий контроль і роботу дронів утримувати позиції дуже складно. При цьому є повідомлення про активізацію дій українських бійців на цій ділянці й підготовку до боротьби за ініціативу в районі Борової.

Російські фейки та штучний інтелект

OSINT-аналітики проаналізували два останні відео, які росіяни подавали як доказ своїх успіхів на фронті. Одне нібито стосувалося району Білого Колодязя на Харківщині, інше – Дніпропетровщини поблизу Христофорівки, вона ж Комунарівка (про неї розповідали вчора в огляді подій 27 липня).

З'ясувалося, що йдеться не просто про фальшивий "флаговтик", а про повністю сфабриковані ролики за допомогою ШІ. На відео немає реальних росіян – усе створено штучно, аби видати бажане за дійсне й переконати власне командування або аудиторію в нібито просуванні.

Це демонструє перехід росіян до абсолютного обману. Ворог уже готовий створювати уявну присутність там, де її немає, тільки б показати бодай якийсь результат.

Ситуація на підступах до Слов'янська, Краматорська і Костянтинівки

Росіяни продовжують тиснути вздовж траси "Бахмут – Слов'янськ". Якщо раніше мова йшла про північну частину району – Никифорівку, Федорівку Другу, Калинівку, то тепер ворог змістив активність південніше, у район Міньківки, Тихонівки та Малинівки.

Ворог намагається заходити й через район каналу "Сіверський Донець – Донбас", є тактичні закріплення противника в районі Новомаркового. Йдеться про постійні атаки малих штурмових груп, хоча до механізованих штурмів тут, як у районі Добропілля, росіяни поки не доходять.



Хаб окупантів Бересток і "кліщі" до Костянтинівки / Скриншот карти DeepState

У Костянтинівці все складно. У північній частині росіян більше, натомість у центральній, західній і частково північній частинах лишаються українські позиції.

Росіяни заходять у місто з кількох напрямків – із півночі, з району Гора, а також із південних сіл Бересток та Іллінівка. При цьому жодна сторона не має стійкого контролю над Костянтинівкою, а бої точаться за кожну вулицю й будинок.

Ворог продовжує просочуватися в усі частини міста, а українські військові змушені залучати всі наявні сили для оборони. Через це Костянтинівку можна вважати великою "сірою зоною".

Тим часом окупований Бересток став дуже важливим логістичним хабом для росіян. Саме звідти вони накопичують сили і йдуть на прорив у західну та південно-західну частини Костянтинівки. Там же діють російські оператори БПЛА, які працюють з дуже коротких дистанцій від лінії бойового зіткнення.

Це скорочує час підльоту російських дронів до 2 – 4 хвилин, тоді як українським безпілотникам через більшу віддаленість інколи потрібно до 7 хвилин. Водночас такий підхід приносить ворогу втрати серед своїх операторів, але російське командування не рахується з ними.

Ворог дуже поспішає захопити Костянтинівку, бо кінець літа наближається, а передумов для фінального штурму росіяни досі не створили.

Добропільський напрямок

Ворог зафіксований у населеному пункті Білицьке. Туди нещодавно змогли зайти кілька російських розвідгруп. Саме після цього вони записали звіти про "флаговтики" біля міськради й на руїнах міста.

Але ці кадри не означають окупацію міста, а свідчать лише про локальне проникнення малих груп, які згодом, як правило, виявляють і знищують.

Значно небезпечнішим є спроби росіян налагодити понтонні переправи через Казенний Торець біля Шахового. Цього разу ворога було виявлено. Під українськими ударами інженерна техніка росіян частково була втрачена, а переправи так і не вдалося розгорнути.

Попри це російське командування продовжує шукати способи наступу на Добропілля, оскільки розглядає цей напрямок як важливий і навіть пріоритетний. Ідея ворога, пояснює він, – обійти оборону Костянтинівки та Дружківки та рухатися флангом до Краматорської агломерації.

Українська балістика й обіцянка ударів по Росії

В інтерв’ю Дмитру Гордону Денис Штилерман, головний інженер і співзасновник FirePoint, заявив, що українські балістичні ракети можуть почати бити по Росії вже цієї осені.

Мова про FP-7, яка має дальність близько 200 – 300 кілометрів, а також FP-9, що розробляється під дальність 500 – 600 кілометрів. За словами Штилермана, зараз тривають завершальні випробування, після яких розпочнуться польоти вже по території Росії.



Красуні-ракети в очікуванні осені / Фото – FirePoint

Наразі військові визначають, по яких саме цілях завдадуть перших ударів, очікується, що це будуть значущі об'єкти. Також Штилерман наголошує, що все залежить від результатів випробувань двигуна – його ще потрібно довести до готовності, провести стендові тести й пропал.

До речі, готуються зустрічати українські ракети й в Москві. Там нині це топтема.



Апокаліптичний допис однієї з російських пропагандисток про FP-9 / Скриншот

Якщо оголошені строки справдяться, це стане справді великим проривом. І це дає обережні надії на осінь.

Огляд подій війни та фронту за 28 липня від Андрія Дрозди – дивіться відео: