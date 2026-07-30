Росіяни здійснили масовану ракетну атаку по Україні. Під ударами опинилися Київ, Львів, Кривий Ріг, інші міста і регіони. Загинули люди, знищено житлові будинки.

Крім того, російська крилата ракета залетіла майже на сто кілометрів на територію Польщі. Її не змогли перехопити одразу декілька винищувачів F-16. У результаті ракета впала і вибухнула.

На Росії загорілися три склади Wildberries у Пензенській області, в Удмуртії та в Пермському краї. Усе це невипадково – ці склади відвідали українські безпілотники.

Є й інші удари у форматі middle strike – ураження бази катерів росіян у Криму, а також чотирьох танкерів у Чорному й Азовському морях та інших об’єктів.

У Костянтинівці на фронті ситуація погіршується, а Повітряні сили повідомили про втрату винищувача F-16 на фронті.

Головнокомандувач Збройними силами України Михайло Драпатий розпочав активну чистку кадрів у війську. Знято начальника штабу Сухопутних військ з посади й повернуто на посаду командира 93-ї бригади "Холодний Яр" Шаміля Круткова, якого прагнув усунути Сирський.

Ці та інші події – в традиційному огляді подій війни за 30 липня від Андрія Дрозди. 24 Канал подає текстову версію випуску.

Російська ракетно-дронова атака по Україні

Про цю атаку вчора ввечері попереджала українська розвідка. Український президент казав, що росіяни явно готуються до масштабного обстрілу України ракетами. Цей обстріл, на жаль, відбувся.

Атака була комбінована й доволі складна. Крилаті ракети Х-101 атакували Бурштин (велику теплоелектростанцію в Івано-Франківській області). Було атаковано Львів, там є влучання в житлові будинки. Балістикою били по Києву, по Вінниці, а також по району Кривого Рогу. Там балістична ракета впала прямо на житловий будинок, загинула багатодітна сім'я.

Допис президента України про жертв росіян в селі Радушному:

Було багато дронових ударів по Київщині, району Черкас, Кропивницького, центральній Україні, півдню України. Застосовували і авіаційні ракети, і дрони.

Миколаїв, Одеса, Полтавщина, Кременчук також були атаковані ракетами та дронами.

Ракет уже нарахували понад сімдесят, а дронів було майже триста, з яких більшість збили українські військові.

Жертв могло бути більше, але наші військові зуміли перехопити значну кількість ракет. Мобільні вогневі групи навіть збивали крилаті ракети, що дуже складно.



Звіт Повітряних сил про відбиття російської атаки / Інфографіка – Повітряні Сили ЗС України

Також вдалося збити понад 260 дронів із 280 запущених. Понад сімдесят ракет росіяни запустили, крилаті ракети переважно були збиті, а з балістикою ситуація складніша.

Наразі критично не вистачає ракет для ППО, і вкотре звернувся до партнерів із закликом передавати Україні ракети-перехоплювачі. Їх справді дуже бракує.

Російська ракета вибухає в Польщі

Ще одна російська крилата ракета залетіла через Волинську область на територію Польщі. За даними польських медіа, вона подолала приблизно сто кілометрів від українського кордону.

Йдеться про район Любліна, повз Замостя, десь за містом Красностав і за Замостям, південніше Любліна. Саме там у полях між селами ракета зрештою впала і вибухнула.

Уночі місцеві мешканці знімали дим, що підіймався з поля, а вдень поляки влаштували пошукову операцію уламків ракети. Південні околиці міста Хелм – це район, де вона пролітала. Фактично ракета опинилася у трикутнику Замосць – Хелм – Люблін.



У польської ППО була важка ніч / Фото – польські ЗМІ

Відомо, що це була ракета Х-101, яка зайшла в повітряний простір Польщі. Вона там літала до шести хвилин.

Поляки підняли чотири винищувачі F-16, але вони не змогли перехопити ціль. Ракета сама впала і вибухнула у полі. Біля села Тарнава Колонія, за 90 кілометрів від кордону з Україною, в Люблінському воєводстві. На щастя, у жодну ціль вона не влучила.

Дональд Туск написав у соцмережі X, що під час російського масованого ракетного удару по західній Україні сталося порушення польського повітряного простору, і він скликав координаційну групу за участю міністра оборони та відповідних служб.

Очевидно, що Польща не буде вчиняти жодних дій проти Росії з цього приводу. Можливо, будуть дипломатичні ноти й висловлення незгоди та обурення, і не більш.

Українські удари по Росії

Тим часом українські дрони атакують склади Wildberries на території Росії, і горять одразу кілька складів за день. Сьогодні – рекорд по інтенсивності: три склади уражено в Пензенській області, у Пермському краї та в Удмуртії.

У селі Мастиновка під Пензою уражено великий логістичний центр на 90 тисяч квадратних метрів. У Сарапулі в Удмуртії, а це понад 1 200 кілометрів від України, також горить маркетплейс Wildberries. Ще один удар відбувся в Пермському краї – у деревні Замулянка, де загорівся величезний склад.

Винищення російської економіки триває, і винищення мережі Wildberries, якою росіяни користуються, зокрема, для купівлі товарів для СВО, також триває.



Карта ударів по логістиці окупантів / Інфографіка – Вот Так

Окрім ударів по Wildberries, сьогодні внаслідок ударів українських безпілотників палав російський нафтогазовий термінал у порту Тамань. Це порт Волна біля мису Залізний Ріг.

Там горів нафтогазовий термінал, з якого росіяни експортують пальне та енергоресурси та возять їх у Крим. По цій інфраструктурі знову прилетіло. Це не вперше, але, очевидно, треба було допалити цей термінал до кінця.

Також було атаковано базу катерів у Криму – ймовірно, йдеться про МБЕКи. У населеному пункті Сніжне в Криму працював Kairos, дев’ятий батальйон 414-ї бригади СБС. Також уражено радіопрозоре укриття РЛС в Охотничому в Криму, а ще російську РЛС в Іванівці Запорізької області – тут уже попрацювала бригада Nemesis.

Було знищено "Бук" у Сніжному Донецької області, а також РЛС "Небо-СВУ" і ТРЛК "Сопка-2" Ростовської області РФ. Як бачимо, підлеглі пана Бровді активно знищують ППО-шні потужності, РЛС-ки та радари.

Також попрацювали по місцю зберігання і пусків ударних безпілотників аеродрому Донецьк.

Операція "МоЛоЧКа" триває, і тривають удари по танкерах. Ще чотири танкери уражено за минулу добу в Азовському і Чорному морях. Загалом уже 130 танкерів в Азовському морі уражено і 75 у Чорному. Кримський "Рубильник" також працює – по енергооб'єктах є прильоти.

Ситуація в районі Костянтинівки складна

Мапа DeepState кілька днів не змінюється, але "Громадське" вийшло зі статтею про Костянтинівку.

Журналістка Діана Буцко поспілкувалася з військовими, які обороняють Костянтинівку, і повідомляє, що ситуація в місті погіршується. Росіяни просочуються в сусідню Олексієво-Дружківку. Їх там небагато, але і в Осиковому, і в Олексієво-Дружківці ситуація стала поганою.

У Костянтинівці, кажуть військові, все дуже погано, нібито місто по факту вже втрачене. Видання пише, що ротацію на позиціях у місті проводити дуже проблемно, бо дронові удари по переміщеннях військових і техніки там постійні. Росіяни фактично обрізають Костянтинівку.



Ситуація навколо Костянтинівки погіршується з кожним днем / Скриншот карти DeepState

Буцко пише, що Молочарка також вже нібито під ворогом. Це село північніше Новодмитрівки, яке навіть на DeepState не є в червоній зоні й частково лише в сірій, але за свідченнями військових – уже під ворогом.

Вони також заходять в Іжевку, а це ще далі, сусідній населений пункт. Відтак ворог може просочуватися на Олексієво-Дружківку. Якщо так триватиме далі, буде тільки гірше.

Потрібні кардинальні зміни до підходів і тактики стримування, а потім – до планування наступальних дій, зазначили джерела "Громадського" в Силах оборони.

На тижні ми вже розповідали й показували на прикладі мап осінтера Клемента Молена, наскільки там перемішані позиції росіян і українських сил. Ситуація в Костянтинівці справді дуже тяжка і хаотична.

Втрата винищувача F-16

29 липня на одному з напрямків фронту було втрачено зв'язок із винищувачем F-16, а пілот зумів катапультуватися. Він виконував бойове завдання з перехоплення повітряних цілей противника.

За попередніми даними, на борту літака сталася нештатна ситуація, тож льотчик був змушений катапультуватися. Його життю нічого не загрожує. На місці падіння літака працюють експерти правоохоронців.

Літак упав на контрольованій нами території ( Кременчуцькому районі Полтавської області). Повідомляється, що жертв серед цивільного населення і руйнувань немає. Причини інциденту встановлюють.



Винищувач F-16 впав 29 липня близько 18:45 у Кременчуцькому районі під час бойового завдання / Фото – ДБР

Це четверта підтверджена втрата F-16 з нашого боку.

У серпні 2024 року був перший такий випадок, коли під час виконання бойового завдання зазнав катастрофи винищувач F-16, а пілот загинув. Це був досвідчений пілот Олексій Месь.

12 квітня 2025 року так само під час виконання бойового завдання на F-16 загинув 26-річний пілот Павло Іванов.

У травні 2025 року теж була нештатна ситуація на борту F-16, і пілот відвів літак від населеного пункту, успішно катапультувався.

Зараз маємо подібний випадок: пілот врятувався, катапультувався, але літак втрачено. Тепер фахівці мають з’ясувати, що сталося і чому виникла ця нештатна ситуація.

Розслідування про 225-й штурмовий полк

На сайті Texty.org і на YouTube-каналі військової кореспондентки Анни Калюжної вийшло розслідування про 225-й окремий штурмовий полк.

Практики, схожі на ті, про які вже писали щодо полку "Скеля", були зафіксовані й у 225-му штурмовому полку. Йдеться про підходи до особового складу, які виглядають страхітливо.

Серед доказів і свідчень Анна Калюжна опублікувала аудіозапис наказу Олега Ширяєва, командира полку, який фактично заявляє, що "своїх не існує", є лише дозвіл на рух, а всі, хто дезертує, – теж противник.

Командири, увага! По своїх нагадую: ніяких своїх не існує. Існує конкретно по рації: запит, дозвіл на рух. Усе інше – це противник. Усе, що рухається, – противник. Усі, хто біжать з позицій, – дезертири, це теж противник. Дотримуйтесь цього правила. По своїх, по тих, хто біжить несанкціоновано, утримуйте рубежі, тому що можна до Києва відступати. Тому відступати – відставити,

– Аудіозапис наказу Олега Ширяєва.

У розслідуванні Анни Калюжної співрозмовники з полку свідчать, що у 225-му ОШП погрожують розстрілами й навіть стріляють по своїх. Між штурмами військових утримують, як у тюрмі. Тих, хто завинив, кидають у ями, прив’язують до так званого дерева правди й жорстоко б'ють. Іноді це закінчується тяжкими наслідками.

Системність свідчень і наявність додаткових доказів вказує, що це не поодинокі порушення. Командир у спілкуванні з журналісткою визнав декілька серйозних порушень. Це окрема велика тема для стріму.

Так само поговоримо про самого Ширяєва: хто він, чому він був соратником Ківи, а тепер став Героєм України. Це парадоксальна зміна біографії, і про це можна говорити детально.

Зміни у командуванні ЗСУ

Новий головнокомандувач Михайло Драпатий змістив з посади начальника штабу Сухопутних військ генерал-майора Олександра Друзевича.

Друзевич був прихильником підходів Сирського і фактично його соратником. Це нормально, коли новий головком заходить зі своєю командою і своїми кадрами. Друзевич – представник попереднього покоління генералітету з іншим баченням.

Змінився також командувач Сил логістики Володимир Карпенко. Він відверто підтримав Сирського під час скандалу навколо звільнення ексміністра Федорова і заявив, що Федоров був дуже поганим міністром і не забезпечував логістику війську.

Тепер Карпенка теж немає на посаді. Командувачем логістики наразі буде Юрій Погрібний, 41-річний командувач.

Також генерал Андрій Маліновський більше не відряджений до Генштабу. Він теж відкрито підтримував Сирського і публікував відповідні дописи та звернення.

А ще на посаду повернувся командир 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" Шаміль Крутков. Це унікальний командир, наймолодший командир бригади у ЗСУ.

Як виявилося, Сирський намагався його відсторонити й взагалі звільнити з цієї командної посади. Там був цілий процес навколо Круткова. Я спілкувався з військовими цієї бригади, бо ми часто допомагаємо «Холодному Яру», і вони кажуть, що історія давно тягнулася: були репресії й тиск на бригаду, і не тільки Крутков отримував проблеми, а й інші військовослужбовці та офіцери.

Зараз Драпатий зупинив цей процес і повернув Шаміля Круткова на посаду. Нагадаю, що Шаміль Крутков став командиром бригади після Павла Паліси, якого запросили на роботу в Офіс Президента України.

Сам Паліса схарактеризував Шаміля Круткова як абсолютно унікального, талановитого молодого командира нового покоління. У Сирського була інша думка і позиція.



Генерал Драпатий на доповіді в Зеленського / Фото – Офіс президента України

Паліса також зробив заяву про те, що Генштаб Збройних сил України розпочав аналіз комплектування військових частин і справедливості розподілу людей.

Йдеться про зрозумілий і прозорий підхід до розподілу мобілізованих між військовими частинами, щоб кожна бригада, яка виконує бойові завдання на лінії зіткнення, отримувала стабільне щомісячне поповнення.

Ця ініціатива народилась раніше, її Паліса і Федоров просували, але Олександр Сирський нібито вважав, що це дурниця і так працювати не можна, критикував цей підхід. Зараз до цієї ідеї знову повертаються.

Огляд подій війни на фронті та в тилу за 30 липня 2026 року від Андрія Дрозди – дивіться відео: