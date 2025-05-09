Реалії путінського "перемир'я", відбулося понад 100 боєзіткнень: карта фронту за 9 травня

На фронті в Україні минула чергова важка доба. Попри оголошене Кремлем перемир'я Росія проводить масовані атаки по позиціях ЗСУ з повітря та на землі. Українські воїни протидіють окупантам та захищають нашу землю. На передовій відбулося 193 бойових зіткнення.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Генштаб ЗСУ. На фронті сталося 4 000 обстрілів. Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 18 авіаударів.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку війська України відбили чотири атаки противника в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку теж відбулося чотири атаки окупантів. Штурмові дії ворога вдалося успішно відбити неподалік Синьківки, Степової Новоселівки, Нової Кругляківки та в напрямку Новоосинового.

На Лиманському напрямку ворог здійснив 27 атак. Окупанти хотіли просунутися вперед поблизу Надії, Новоєгорівки, Рідкодуба, Греківки, Новомихайлівки, Колодязів, Зеленої Долини та Торського.

Росіяни активно атакують на Лиманському напрямку: карта

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили 5 штурмових дій ворога в районах Білогорівки та Федорівки.

На Краматорському напрямку сталося 6 боєзіткнень з росіянами в районах Часового Яру та Курдюмівки.

На Торецькому напрямку ворожа армія здійснила 9 атак на позиції Сил оборони поблизу Кримського та Торецька.

На Покровському напрямку захисники зупинили 71 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Олександропіль, Єлизаветівка, Гродівка, Миролюбівка, Даченське, Звірове, Котлине, Удачне, Новоолександрівка, Котлярівка, Преображенка та Андріївка.

Бойові дії на Покровському напрямку: показуємо на карті

На Новопавлівському напрямку бійцям ЗСУ вдалося відбити 28 атак противника поблизу Розливу, Новосілки, Новополя, Привільного, Бурлацького та в напрямку Одрадного.

Ситуація на Новопавлівському напрямку: карта фронту

На Оріхівському напрямку оборонці відбили три ворожі штурми в районах Степового та Щербаків.

На Придніпровському напрямку росіяни здійснили п’ять спроб просунутись вперед на позиції українських військ, але успіху не мали.

На Курському напрямку ЗСУ відбили 19 атак ворога. Противник завдав там 9 авіаційних ударів із застосуванням 17 керованих бомб та здійснив 274 артобстріли позицій наших військ та населених пунктів, 6 із них – із реактивних систем залпового вогню.

На всіх напрямках фронту українські війська завдають росіянам відчутних втрат у живій силі та техніці. Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1300 осіб. Наша авіація, ракетні війська та артилерія уразили 16 районів зосередження особового складу та техніки ворога, а також два пункти управління, п’ять артилерійських засобів, склад зберігання військових запасів та чотири інші важливі об’єкти окупантів.