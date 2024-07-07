Ворог активний на Торецькому напрямку, здійснив 16 атак: карта бойових дій на 7 липня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Упродовж минулої доби відбулося 151 бойове зіткнення. Сили оборони дають потужну відсіч агресору. На Торецькому напрямку ворог досить-таки активний.
Яка ситуація на фронті станом на 8 ранку 7 липня, скільки російських атак вже відбили наші захисники та захисниці, передає 24 Канал.
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Карта бойових дій на 7 липня
- На Харківському напрямку окупанти продовжували наступальні й штурмові дії за підтримки авіації. Загалом тут відбулося 11 бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ, Глибоке та Липці.
- На Куп'янському – кількість боєзіткнень за добу збільшилася до 7. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки, Петропавлівки та Стельмахівки Харківської області.
- На Лиманському – наші війська стали на заваді 20 атакам російських загарбників у районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області, Терни та Торського на Донеччині.
Що відбувається на фронті: дивіться карту
- На Сіверському напрямку Сили оборони відбили 5 атак в районах Спірного та Виїмки Донецької області.
- На Краматорському – українські захисники зупинили 11 спроб агресора прорвати нашу оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського й Андріївки Донецької області.
На Торецькому напрямку агресор досить активний – вчинив 16 атак у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині. Підтримував свої дії авіаударами,
– наголосили в Генштабі ЗСУ.
- На Покровському – наші оборонці відбивали 49 атак окупантів поблизу населених пунктів Юр'ївка, Новоолександрівка, Воздвиженка, Калинове, Лозуватське, Прогрес, Новоселівка Перша, Євгенівка, Яснобродівка та Карлівка Донецької області.
- На Курахівському – Сили оборони продовжують стримувати окупантів у районах населених пунктів Красногорівка, Парасковіївка та Костянтинівка. Там ворог 19 разів намагався прорвати оборону наших військ.
- На Времівському напрямку противник здійснив 4 атаки наших позицій в районі Водяного Донецької області.
- На Оріхівському – відбулося 4 бойових зіткнення. Агресор отримав жорстку відсіч біля Роботиного та Новоданилівки.
- На Придніпровському – окупанти намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах, що на лівобережжі Дніпра. Загарбники проводили 5 атак, втім, успіху не мали.
- На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угруповань російських загарбників не виявлено.
- На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, ворог зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території Росії.
- Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують наступальний потенціал агресора вздовж всієї лінії бойового зіткнення й у тилу.
До речі, за добу, що минула, авіація та ракетні війська й артилерія Сил оборони уразили 2 артилерійські системи, зенітно-ракетний комплекс "Бук", пункт управління БпЛА, 22 райони зосередження особового складу та ОВТ.