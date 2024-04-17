Росіяни тиснуть на Новопавлівському та Бахмутському напрямках: карта бойових дій 17 квітня
Джерело:Генштаб
Українські воїни вже 784 дні мужньо дають відсіч ворогу по всій лінії фронті. Так, протягом минулої доби відбулося 68 бойових зіткнень.
Загалом, ворог завдав 2 ракетних та 64 авіаційних удари, здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Найважчою лишається ситуація на Новопавлівському, Бахмутському та Авдіївському напрямку.
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Ситуація на СходіКуп’янський напрямок. Ворог наступальних (штурмових) дій не вів. Лиманський напрямок. Ворог 9 разів атакував позиції захисників в районах Тернів, Торського, Григорівки Донецької області та Серебрянського лісництва на Луганщині. Бахмутський напрямок. ЗСУ відбито 19 атак в районах населених пунктів Верхньокам’янське, Виїмка, Білогорівка, Часів Яр, Іванівське, Кліщіївка Донецької області, де ворог, за підтримки авіації, намагався покращити тактичне положення.
Що відбувається на Бахмутському напрямку: дивіться на карті
Авдіївський напрямок. Нашими захисниками відбито 11 атак в районах населених пунктів Очеретине, Новокалинове, Бердичі, Семенівка, Нетайлове, Первомайське Донецької області.
Авдіївський напрямок досі напружений: дивіться на карті
Новопавлівський напрямок. Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Красногорівка, Новомихайлівка Донецької області, де ворог 20 разів намагався прорвати оборону наших військ.
Росіяни тиснуть на Новопавлівському напрямку: дивіться на карті
Бої на ПівдніОріхівський напрямок. Ворог 4 рази атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області, Роботиного та північно-західніше Вербового Запорізької області.
Бої біля Роботиного: дивіться на карті
Херсонський напрямок. Ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби, ворог здійснив 5 безуспішних атак позицій наших військ.
Обстановка на ПівночіВолинський та Поліський напрямки. Оперативна обстановка залишається без суттєвих змін. Сіверський та Слобожанський напрямки
Втрати росіян
Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 6 районах зосередження особового складу та 2 пунктах управління противника.
Підрозділами ракетних військ завдано ураження по 1 району зосередження особового складу противника.