Росія штурмує Покровськ і намагається взяти у кільце Велику Новосілку: карта боїв 20 січня

Ситуація на фронті залишається складною. Противник, використовуючи свою перевагу в живій силі та техніці, безупинно атакує українські позиції. Загалом, протягом минулої доби зафіксовано 189 бойових зіткнень.

За даними аналітиків Deep State, Сили оборони відновили позиції у Махнівці на Курщині та Зеленівці на Покровському напрямку. Водночас Росія має успіх на Харківщині. На Лиманському напрямку ворог просунувся у Тернах і біля Колодязів, на Куп'янському – у Дворічній. Також противник просунувся біля Слов'янки на Покровському напрямку, передає 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на різних ділянках фронту

На Харківському напрямку, за підтримки авіації, ворог 3 рази намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників поблизу Вовчанська.

Росіяни рвуться вперед у Вовчанську: дивіться на карті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося 13 атак загарбників. Наші оборонці відбивали штурмові дії противника неподалік Строївки, Піщаного, Колісниківки, Загризового, Кутьківки, Нової Кругляківки та Лозової.

Окупанти намагаються прорватися біля Загризового: дивіться на карті

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу Новоєгорівки, Надії, Новосергіївки, Першотравневого, Зеленого Гаю, Макіївки, Новосадового, Зарічного, Колодязів, Зеленої Долини, Тернів та у Серебрянському лісі.

Росія має просування у районі Колодязів: дивіться на карті

На Сіверському напрямку ворог проводив наступальні дії в районах Івано-Дар'ївки та Верхньокам'янського, всього було відбито 2 атаки.

Ворог наступав у районі Верхньокам'янського: дивіться на карті

На Краматорському напрямку окупанти 7 разів атакували у районі Часового Яру та Білої Гори.

Росія атакувала у районі Часового Яру: дивіться на карті

На Торецькому напрямку ворог здійснив 19 атак неподалік населених пунктів Торецьк, Диліївка та Щербинівка.

Ворог атакував біля Диліївки: дивіться на карті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 89 штурмових дій агресора у бік населених пунктів Зелене Поле, Олександропіль, Водяне Друге, Єлизаветівка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Мирноград, Покровськ, Звірове, Шевченко, Удачне, Успенівка, Котлине, Надіївка, Новотроїцьке, Новоандріївка, Слов’янка, Петропавлівка, Андріївка, Дачне, Улакли та Янтарне.

Противник просунувся біля Слов'янки: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку противник протягом минулого дня здійснив 16 атак в напрямках Костянтинополя та Великої Новосілки. Крім того, противник активно застосовував авіацію на цьому напрямку.

Росія намагається оточити Велику Новосілку: дивіться на карті

На Оріхівському напрямку окупаційні війська один раз штурмували позиції Сил оборони в районі населеного пункту Новоандріївки.

Окупанти здійснили штурм біля Новоандріївки: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку Сили оборони успішно відбили 2 наступальні дії ворога.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Українські захисники відбили 14 штурмових дій загарбників.