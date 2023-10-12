Широкий наступ росіян на Сході, ЗСУ відбили численні атаки: огляд карти боїв за 12 жовтня

Російські окупаційні війська перейшли в наступ на багатьох напрямках на Сході України. Основні сили росіяни зосереджують довкола Авдіївки.

Тільки протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки росіян і водночас мали успіх на Бахмутському напрямку.

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Сили оборони відбили 25 атак на Лимано-Куп'янському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.

Карта боїв у районі Синьківки

Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.

Сили оборони стримують росіян у районі Макіївки: карта боїв

українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.

Карта бойових дій на Бахмутському напрямку

Росія потужно наступає на Авдіївському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.

Карта боїв на Авдіївському напрямку

протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.

Сили оборони відбили атаки в районі Мар'їнки: карта

ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.

Росіяни наступали біля Вугледара: карта

наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.

Сили оборони стримують росіян у районі Вербового

Яка ситуація на решті напрямків

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади та успішно уражають тили противника. Сили оборони України продовжують наступальну операцію. Покращили тактичне положення в районі західніше Роботиного Запорізької області. Наші воїни завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.