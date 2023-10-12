Широкий наступ росіян на Сході, ЗСУ відбили численні атаки: огляд карти боїв за 12 жовтня
12 жовтня 2023, 09:08Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські окупаційні війська перейшли в наступ на багатьох напрямках на Сході України. Основні сили росіяни зосереджують довкола Авдіївки.
Тільки протягом минулої доби відбулося 95 бойових зіткнень. Українські військові відбивали атаки росіян і водночас мали успіх на Бахмутському напрямку.
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Сили оборони відбили 25 атак на Лимано-Куп'янському напрямкуУ зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку українські воїни відбили понад 10 атак ворога в районах населених пунктів Синьківка та Іванівка Харківської області.
Карта боїв у районі СиньківкиНа Лиманському напрямку Сили оборони продовжують стримувати наступ противника в районах Макіївки Луганської області та Торського і Серебрянського лісництва Донецької області. Тут наші захисники відбили понад 15 атак ворога.
Сили оборони стримують росіян у районі Макіївки: карта боївНа Бахмутському напрямку українські оборонці відбили атаки противника в районі населеного пункту Андріївка Донецької області. Водночас Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, мали успіх в районах східніше Кліщіївки та східніше Андріївки Донецької області.
Карта бойових дій на Бахмутському напрямку
Росія потужно наступає на Авдіївському напрямкуУ зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському напрямку наші захисники мужньо тримають оборону, відбили понад 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 10 атак східніше Степового, південно-східніше Сєверного та південніше Первомайського Донецької області.
Карта боїв на Авдіївському напрямкуНа Мар'їнському напрямку протягом минулої доби Сили оборони успішно відбили понад 10 атак ворога в районах Мар'їнки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області.
Сили оборони відбили атаки в районі Мар'їнки: картаНа Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районах південніше Золотої Ниви та південно-східніше Вугледара Донецької області.
Росіяни наступали біля Вугледара: картаНа Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі населеного пункту Вербове Запорізької області.
Сили оборони стримують росіян у районі Вербового