Ворог тисне під Покровськом і концентрує сили біля Часового Яру: карта бойових дій 23 серпня

Росіяни продовжують наступальні дії на території України й повільно просуваються на деяких напрямках. Сили Оборони намагаються стримати ворога.

Загалом впродовж минулої доби на фронті зафіксували 144 бойових зіткнень. Найважча ситуація, як і раніше, на Покровському напрямку.

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Ситуація на фронті станом на 23 серпня

відбулися дві ворожих атаки в районі Вовчанська.кількість атак противника за добу добігла до 15. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також агресор 5 разів атакував у бік Лозової.ворог здійснив 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно.українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.

На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів. Концентрували зусилля в районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації – випустили 22 НАРи.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 20 спроб загарбників просунутись уперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.

противник здійснив шість атак в бік Вугледара, Роздольного і Урожайного. Також штурмував наші позиції, висуваючись з боку Володимирівки.перативна обстановка без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки і П’ятихаток.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.

Росія зберігає військову присутність.