Ворог тисне під Покровськом і концентрує сили біля Часового Яру: карта бойових дій 23 серпня
Джерело:Генштаб ЗСУ
Росіяни продовжують наступальні дії на території України й повільно просуваються на деяких напрямках. Сили Оборони намагаються стримати ворога.
Загалом впродовж минулої доби на фронті зафіксували 144 бойових зіткнень. Найважча ситуація, як і раніше, на Покровському напрямку.
Дивіться також Мінус 1190 загарбників та майже 170 одиниць різної техніки: втрати ворога 23 серпня
Ситуація на фронті станом на 23 серпняНа Харківському напрямку відбулися дві ворожих атаки в районі Вовчанська. На Куп'янському напрямку кількість атак противника за добу добігла до 15. Сили оборони відбивали штурмові дії біля Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки. Також агресор 5 разів атакував у бік Лозової.На Лиманському напрямку ворог здійснив 11 штурмів у районах восьми різних населених пунктів. Біля Макіївки і Новосадового відбулося найбільше боєзіткнень, два та три відповідно. На Сіверському напрямку українські захисники відбивали сім штурмових дій російських загарбників поблизу Білогорівки, Спірного та Виїмки.
На Краматорському напрямку окупанти атакували 12 разів. Концентрували зусилля в районах Іванівського і Часового Яру. Біля останнього діяли за підтримки штурмової авіації – випустили 22 НАРи.
На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 15 атак у районах Неліпівки, Нью-Йорка, Дружби та Торецька.
На Покровському напрямку наші захисники зупинили 53 атаки в районах одинадцяти різних населених пунктів. Найактивніше російські окупанти діяли поблизу Новогродівки, Миколаївки, Птичого та у бік Зеленого Поля.
На Курахівському напрямку Сили оборони відбивали 20 спроб загарбників просунутись уперед біля Красногорівки, Костянтинівки та Карлівки.На Времівському напрямку противник здійснив шість атак в бік Вугледара, Роздольного і Урожайного. Також штурмував наші позиції, висуваючись з боку Володимирівки. На Гуляйпільському, Оріхівському та Придніпровському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Ворог штурмових і наступальних дій не проводив. Завдав авіаударів по районах Новоандріївки, Новоданилівки, Новодарівки і П’ятихаток.
На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань окупантів не виявлено.На кордоні з Чернігівською та Сумською областями Росія зберігає військову присутність.