Невдалий наступ росіян на Запоріжжі, бої біля Кліщіївки: карта бойових дій за 10 серпня

Окупаційні війська Росії ведуть наступ на Сході України та намагаються відновити втрачене положення. Сили оборони України стримують ворога і ведуть наступальні дії на Півдні.

Протягом минулої доби відбулось 30 бойових зіткнень. Окупанти наступали на кількох напрямках, серед яких Куп'янський, Лиманський, Бахмутський, Авдіївський, Мар'їнський, Шахтарський і Запорізький.

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На яких напрямках Сили оборони стримують ворога

наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі північніше Синьківки та північно-східніше Іванівки Харківської області. Артилерійських і мінометних обстрілів противника зазнали понад 10 населених пунктів.

Карта боїв на Куп'янському напрямку

противник завдав авіаударів в районах Білогорівки Луганської області та Спірного й Веселого Донецької області. Артилерійських обстрілів противника зазнали населені пункти Невське, Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам'янське, Спірне, Роздолівка Донецької області.наші воїни стійко тримають оборону, успішно відбили атаки противника на околицях Кліщіївки та північно-східніше Дружби Донецької області. Противник завдав авіаудару в районах Кліщіївки. Від ворожих артилерійських обстрілів постраждали понад 15 населених пунктів.

Карта боїв під Бахмутом

під щільним вогнем авіації та артилерії противника наші захисники успішно відбили атаки російських військ в районі Авдіївки та південно-східніше Сєверного Донецької області. Ворог завдав авіаудару в районі Авдіївки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Авдіївка, Карлівка, Первомайське, Невельське Донецької області.

Карта бойових дій у районі Авдіївки

Сили оборони продовжують стримувати наступ російських військ в районі Мар'їнки Донецької області. Ворог завдав авіаудару в районі Красногорівки Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Красногорівка, Георгіївка, Мар'їнка, Парасковіївка та Новомихайлівка Донецької області.

Карта бойових дій у районі Мар'їнки

ворог здійснив безуспішні спроби відновити втрачене положення в районі Старомайорське Донецької області.Завдав авіаударів в районах Благодатне, Старомайорське Донецької області. Артилерійських обстрілів зазнали Вугледар, Одрадне, Велика Новосілка, Благодатне, Сторожеве, Старомайорське Донецької області.

Карта боїв у районі Старомайорського

ворог здійснив безуспішні наступальні дії в районі південніше Новоданилівки Запорізької області. Артилерійських обстрілів зазнали понад 20 населених пунктів.

Карта боїв на Запорізькому напрямку

противник завдав авіаудару в районі Козацьке Херсонської області. Артилерійських обстрілів ворога зазнали понад 25 населених пунктів. Водночас Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.оперативна обстановка без суттєвих змін.ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 40 населених пунктів.