ЗСУ просуваються біля Кліщіївки та Новодарівки: зміни карти бойових дій за тиждень

Сили оборони України за тиждень боїв продовджили свої наступальні дії й продовжують просуватися, відкидаючи ворога. Уже кілька тижнів поспіль найбільші успіхи помітні в Запорізькій і Донецькій областях.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 2 – 9 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.

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ЗСУ вже під Кліщіївкою

За останній тиждень найчастішою темою обговорень були бої довкола Кліщіївки, що на південь від Бахмута. За минулі 7 днів наші військові змогли зайняти низку панівних висот на захід від села.

Росіяни змушені відтягувати свої резерви й одразу кидати в бій, щоб зупинити просування Збройних Сил України. Та наші воїни впевнено рухаються на цьому напрямку метр за метром.

Нині Кліщіївку від українських військових відділяють нечисленні лісопосадки в "сірій" зоні та невелике лісництво, поки зайняте ворогом.

Просування українських військ у бік Кліщіївки: дивіться карту

Успіхи на північ від Бахмута

Певних успіхів Збройні Сили України змогли досягти й на північ від Бахмута. За останній тиждень наші військові змогли відкинути ворога в районі між Берхівкою, Ягідним та Хромовим.

Попри успішне відкидання ворога, поки невідомо, чи зомгли наші військові покращити власне тактичне положення.

ЗСУ відкинули росіян на півночі від Бахмута: дивіться карту

Росіян відкинули від Новодарівки

Так само помітне просування українських військових і на межі Донецької та Запорізької областей. Тут наші бійці змогли відкинути ворога від звільненого 2 тижні тому Рівнополя.

Ба більше, ЗСУ успішно "зрізали" виступ на північ від Приютного. У такий спосіб наші військові впевненіше закріпилися в районі Новодарівки.

Таким чином просування на цій ділянці від початку червня в глибину ворожих позицій місцями становить вже по 6 – 7 кілометрів.

Росіян відкинули від Новодарівки: дивіться карту

ЗСУ закріплюються на Мелітопольському напрямку

Протягом останнього тижня Сили оборони України так само покращили власне тактичне положення в районі П'ятихаток. До поки окупованих Жереб'янок залишилося менше як 1 кілометр.

Крім того, українські військові покращують своє положення та відкидають ворога й на ділянці між Новоданилівкою та поки окупованим Роботиним.

Просування на Мелітопольському напрямку: дивіться карту