Росіяни знайшли ще одне місце для наступу: як за тиждень змінилась карта фронту

Російські військові не припиняють спроб оточити та захопити Авдіївку, постійно штурмуючи висоти на її околицях. Водночас ворог розпочав свій наступ на ще одній ділянці фронту.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень 15 – 22 жовтня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Наступ на Авдіївку

Вже другий тиждень поспіль російські військові не полишали спроб оточити, а тоді й захопити Авдіївку. У першій половині тижня ворог мав часткові успіхи в районі Красногорівки, а тоді застряг у боях за терикон між селом та Авдіївкою.

Від початку наступу на Авдіївському напрямку в російських військ відчутно зросла чисельність щотижневих втрат – як у живій силі, так і в броньованій техніці. Та попри це, ворог не планує зупиняти свій наступ.

Так само певні успіхи в росіян були й південніше Сєверного, що на південному фланзі Авдіївки. Втім, про якесь оточення українських сил, про яке мріють росіяни, говорити ще зовсім рано.

Наступ росіян на Авдіївку: дивіться карту

Ситуація довкола Бахмута

Також доволі цікавою є ситуація довкола Бахмута. Нині на південних околицях міста триває просування українських сил. Найбільше його наслідки помітні в районі Кліщіївки.

Протягом останнього тижня українські військові змогли закріпитися за залізничною колією, яка проходить з Бахмута на Горлівку. Ще раніше це ж саме вдалося зробити поблизу Андріївки.

З моменту, відколи росіяни почали масований наступ ледь не по всій лінії фронту, сам південь Бахмута залишається чи не ключовим місцем, де українські війська не віддають ворогу ініціативу.

ЗСУ наступають під Бахмутом: дивіться карту

У цей самий час російські військові несподівано пішли в контрнаступ на північному фланзі Бахмута. Ворог мав частковий успіх у районі Берхівки та Ягідного.

Ще влітку тут була спроба наступу українських військ. Тоді українські військові шукали слабкі місця в обороні ворога, але в підсумку командування вирішило зосередити головні зусилля на південному фланзі.

Росіяни пішли в наступ на північ від Бахмута: дивіться карту

Наступ на Куп'янському напрямку

Так само російські війська не припиняють спроб наступати й на інших напрямках. Досі триває російський наступ на Лиманському напрямку, щоправда вже без успіхів для ворога.

Натомість часткові успіхи були на Куп'янському напрямку. Пробити українські позиції в лоб біля Синьківки не вдалося, тож російські війська тепер намагаються просуватися у фланг з боку Орлянки.

Наступ росіян на Куп'янськ: дивіться карту