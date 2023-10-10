ЗСУ відбили численні атаки росіян і мали успіх у районі Андріївки: огляд карти боїв за 10 жовтня
10 жовтня 2023, 08:29Читать новость на русском
Джерело:Генштаб ЗСУ
Російські військові протягом минулої доби здійснили невдалі атаки на декількох ділянках фронту. Найгарячіше було в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.
Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.
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ЗСУ відбили атаки росіян на Лимано-Куп'янському напрямкуУ зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на Куп'янському напрямку наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.
Карта боїв у районі СиньківкиНа Лиманському напрямку Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.
Карта боїв у районі МакіївкиНа Бахмутському напрямку українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.
Карта боїв на Бахмутському напрямку
Росіяни атакували в районі Мар'їнкиУ зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.
Карта боїв у районі Мар'їнкиНа Шахтарському напрямку українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.
Карта боїв у районі СтаромайорськогоНа Запорізькому напрямку наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.
Сили оборони стримують росіян у районі Левадного: картаСили оборони України продовжують наступальну операцію на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.