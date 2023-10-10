ЗСУ відбили численні атаки росіян і мали успіх у районі Андріївки: огляд карти боїв за 10 жовтня

Російські військові протягом минулої доби здійснили невдалі атаки на декількох ділянках фронту. Найгарячіше було в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Водночас Сили оборони України продовжують ведення оборони на Сході та Півдні, наступальної операції на Мелітопольському напрямку та наступальних дій на Бахмутському напрямку.

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ЗСУ відбили атаки росіян на Лимано-Куп'янському напрямку

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця"наші захисники відбили 5 атак ворога біля Синьківки та Іванівки Харківської області.

Карта боїв у районі Синьківки

Сили оборони відбили 7 атак ворога в районі Макіївки Луганської області.

Карта боїв у районі Макіївки

українські воїни відбили 4 атаки противника неподалік Кліщіївки Донецької області. Своєю чергою Сили оборони продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області. Мають частковий успіх в районі Андріївки Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Карта боїв на Бахмутському напрямку

Росіяни атакували в районі Мар'їнки

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія"ворог здійснив понад 15 невдалих атак в районах Мар'їнки та Новомихайлівки Донецької області.

Карта боїв у районі Мар'їнки

українські воїни відбили атаку ворога біля Старомайорського Донецької області.

Карта боїв у районі Старомайорського

наші захисники стримують ворога в районі Левадного Запорізької області.

Сили оборони стримують росіян у районі Левадного: карта

ЗСУ сточують потенціал росіян на Херсонщині

Сили оборони України продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, закріплюються на зайнятих рубежах та виснажують ворога.У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса"Сили оборони ведуть контрбатарейну боротьбу, знищують склади забезпечення та успішно уражають тили противника. У зоні відповідальності ОСУВ "Північ"

оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.