ЗСУ підійшли до Андріївки та Приютного: як за тиждень змінилась карта бойових дій

Українські військові продовжують поступове просування в межах літньої наступальної кампанії. Як і в попередні тижні, просування передовсім відбуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 9 – 16 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.

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ЗСУ підійшли до Приютного

Як і в попередні тижні, з частковим успіхом триває наступ українських сил на Запоріжжі та поблизу адміністративної межа Запорізької та Донецької областей.

На схід від Каховського водосховища, де Сили оборони України раніше вже звільнили кілька сіл і дійшли до Жереб'янок, просування дещо сповільнилося. Натомість на південь від Новоданилівки в напрямку Роботиного українські військові продовжують мати успіхи в просуванні.

Як змінилася лінія бойових дій на Запоріжжі: дивіться карту

Натомість ще суттєвішим є просування поблизу адміністративної межі Запорізької та Донецької областей. Тут українські захисники продовжують крок за кроком вибивати ворога з окупованих земель.

Протягом останнього тижня українські військові відчутно просунулися в бік Старомайорського, а також підійшли впритул до Приютного.

ЗСУ підійшли до Приютного: дивіться карту

Фланги Бахмута звужуються

Так само українські сили продовжили своє просування й на флангах довкола Бахмута. Уже декілька тижнів поспіль Сили оборони підходять все ближче й ближче до Кліщіївки.

Та протягом останнього тижня цей плацдарм дещо розширився. Українські військові так само підійшли й до Андріївки, що південніше Кліщіївки.

Таким чином лінія фронту тут буквально вирівнялася аж до Курдюмівки. А відтак прорив в одному з місць може зруйнувати всю оборону росіян.

ЗСУ підійшли до Андріївки: дивіться карту

Одночасно з просуванням на південному фланзі Бахмута українські військові мають і деякі успіхи північніше – довкола Соледара. За останній тиждень поступові просування помітні на трьох ділянках:

у напрямку Берхівки,

поблизу Оріхово-Василівки,

на південь від Роздолівки.

ЗСУ просуваються довкола Соледара: дивіться карту

Росіяни теж пробують наступати

Поки на попередніх напрямках тривають наступальні операції українських військ, росіяни теж намагаються йти в наступ на інших ділянках фронту – зі Сватового пробують просуватися в бік Куп'янська, а з Кремінної готують плацдарм для наступу на Лиман.

На останній ділянці фронту ворог мав деякі успіхи протягом тижня, що минув. Просування не було якимось суттєвим і панікувати по точно зарано. Та це є ознакою того, що росіяни теж поступово відновлюють свій наступальний потенціал після провальної зимово-весняної кампанії.

Росіяни пробують наступати в бік Лиману: дивіться карту