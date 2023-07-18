ЗСУ підійшли до Андріївки та Приютного: як за тиждень змінилась карта бойових дій
Українські військові продовжують поступове просування в межах літньої наступальної кампанії. Як і в попередні тижні, просування передовсім відбуваються на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.
Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 9 – 16 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, опираючись на дані карти DeepStateMAP.
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ЗСУ підійшли до Приютного
Як і в попередні тижні, з частковим успіхом триває наступ українських сил на Запоріжжі та поблизу адміністративної межа Запорізької та Донецької областей.
На схід від Каховського водосховища, де Сили оборони України раніше вже звільнили кілька сіл і дійшли до Жереб'янок, просування дещо сповільнилося. Натомість на південь від Новоданилівки в напрямку Роботиного українські військові продовжують мати успіхи в просуванні.
Як змінилася лінія бойових дій на Запоріжжі: дивіться карту
Натомість ще суттєвішим є просування поблизу адміністративної межі Запорізької та Донецької областей. Тут українські захисники продовжують крок за кроком вибивати ворога з окупованих земель.
Протягом останнього тижня українські військові відчутно просунулися в бік Старомайорського, а також підійшли впритул до Приютного.
ЗСУ підійшли до Приютного: дивіться карту
Фланги Бахмута звужуються
Так само українські сили продовжили своє просування й на флангах довкола Бахмута. Уже декілька тижнів поспіль Сили оборони підходять все ближче й ближче до Кліщіївки.
Та протягом останнього тижня цей плацдарм дещо розширився. Українські військові так само підійшли й до Андріївки, що південніше Кліщіївки.
Таким чином лінія фронту тут буквально вирівнялася аж до Курдюмівки. А відтак прорив в одному з місць може зруйнувати всю оборону росіян.
ЗСУ підійшли до Андріївки: дивіться карту
Одночасно з просуванням на південному фланзі Бахмута українські військові мають і деякі успіхи північніше – довкола Соледара. За останній тиждень поступові просування помітні на трьох ділянках:
- у напрямку Берхівки,
- поблизу Оріхово-Василівки,
- на південь від Роздолівки.
ЗСУ просуваються довкола Соледара: дивіться карту
Росіяни теж пробують наступати
Поки на попередніх напрямках тривають наступальні операції українських військ, росіяни теж намагаються йти в наступ на інших ділянках фронту – зі Сватового пробують просуватися в бік Куп'янська, а з Кремінної готують плацдарм для наступу на Лиман.
На останній ділянці фронту ворог мав деякі успіхи протягом тижня, що минув. Просування не було якимось суттєвим і панікувати по точно зарано. Та це є ознакою того, що росіяни теж поступово відновлюють свій наступальний потенціал після провальної зимово-весняної кампанії.
Росіяни пробують наступати в бік Лиману: дивіться карту
Важливо! Український контрнаступ триває щодня. Ціною надлюдських зусиль українські військові продовжують просуватися метр за метром. У цей час надзвичайно важливо продовжувати їх підтримувати.
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