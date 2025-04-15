Росіяни просунулися на Курщині, а ЗСУ мали успіх в районі Торецька: огляд фронту від ISW

Російські окупаційні війська не покидають спроб захопити українські території та продовжують тиснути на всіх напрямках фронту. ISW проаналізував зміни лінії фронту за останню добу.

Зазначимо, що на багатьох напрямках атаки ворога на позиції ЗСУ успіху не мали. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ISW. Дивіться також Російські окупанти просунулися поблизу 2 населених пунктів: оновлення карти DeepState Огляд фронту від ISW за 14 квітня Російські сили нещодавно просунулися на Курщині. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що ворожі війська нещодавно просунулися на південний захід від поселення Гуєво (на південь від Суджі).

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що ворожі війська нещодавно просунулися на південний захід від поселення Гуєво (на південь від Суджі). В понеділок, 14 квітня, на північному заході Бєлгородської області тривали бої, але російські війська не підтвердили наступ.

тривали бої, але російські війська не підтвердили наступ. Загарбники продовжували наступальні дії на Сумському напрямку , але підтвердженого просування не зробили.

, але підтвердженого просування не зробили. Російські окупанти 14 квітня продовжували наступальні дії на Харківському напрямку , але не просувалися. Вказується, що і 13, і 14 квітня ворог вів наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів.

, але не просувалися. Вказується, що і 13, і 14 квітня ворог вів наступальні операції на північний схід від Харкова в районі Вовчанська та Вовчанських Хуторів. Ворожі війська нещодавно просунулися на Куп'янському напрямку . Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що російська армія просунулася на північний захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп'янська).

. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що російська армія просунулася на північний захід від Степової Новоселівки (на південний схід від Куп'янська). В понеділок, 14 квітня, російські окупанти продовжували наступ на напрямку Борова , але не просунулися. Вказується, що ворожі війська вели наступальні дії на північний схід, схід та південний схід від Борової 13 і 14 квітня.

, але не просунулися. Вказується, що ворожі війська вели наступальні дії на північний схід, схід та південний схід від Борової 13 і 14 квітня. Російська армія 14 квітня продовжували наступальні дії на Лиманському напрямку , але не підтвердили наступ.

, але не підтвердили наступ. Аналітики відзначають просування як українських, так і російських сил на Сіверському напрямку. Так, геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська). Також, відповідно до геолокаційних кадрів 13 квітня, російська армія просунулася на захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська).

Так, геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що ЗСУ просунулися на південний захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська). Також, відповідно до геолокаційних кадрів 13 квітня, російська армія просунулася на захід від Білогорівки (на північний схід від Сіверська). Противник продовжував наступальні дії біля Часового Яру , але не просунувся.

, але не просунувся. Сили оборони України просунулися в межах Торецька та на північний схід від нього.

та на північний схід від нього. Ворожі сили просунулися на Покровському напрямку. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що противник трохи просунувся в західній Лисівці (на південний схід від Покровська).

Геолокаційні кадри, опубліковані 13 квітня, показують, що противник трохи просунувся в західній Лисівці (на південний схід від Покровська). Російські війська продовжували наступ на Новопавлівському напрямку , але підтвердженого просування не зробили. Така ж ситуація біля Великої Новосілки.

, але підтвердженого просування не зробили. Така ж ситуація біля Противник також продовжував наступальні дії й на Курахівському напрямку , але підтверджених наступів не зробив.

, але підтверджених наступів не зробив. Окупанти продовжували наступальні операції в Запорізькій області, але жодного підтвердженого просування не зробили. Також 13 і 14 квітня ворожі сили вели обмежені наступальні операції на Дніпровському (Херсонському) напрямку, але не просунулися. Огляд фронту від ISW / Карти Інституту вивчення війни