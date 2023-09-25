ЗСУ просуваються біля Роботиного та закріплюються під Бахмутом: карта фронту за тиждень

Після звільнення Андріївки та Кліщіївки Сили оборони України закріплюються на нових позиціях на південь від Бахмута. Тим часом просування триває й на Мелітопольському напрямку – українські війська мають успіхи довкола Роботиного.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 17 вересня – 24 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

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Просування біля Роботиного

Після звільнення Роботиного ще в серпні Сили оборони України вклинилися в лінію оборони росіян на Мелітопольському напрямку. Після цього українські військові поступово просуваються в бік Новопрокопівки та Вербового.

Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський днями повідомив, що українським військам вдалося прорвати лінію оборони росіян у районі Вербового. Він наголосив, що просування триває, хоча й не таке швидке, як хотілося.

Першою великою перемогою на Півдні стане взяття Токмака – стратегічного центру для Росії. Він може відкрити шлях для України далі на південь. Токмак – це ціль-мінімум. Загальна мета – дістатися до наших державних кордонів,

– розповів Олександр Тарнавський.

Тенденція на просування на цьому напрямку збереглася й протягом минулого тижня. Українські військові крок за кроком продовжують звільняти Запорізьку область, як і решта територій нашої держави.

Просування ЗСУ біля Роботиного: дивіться карту

ЗСУ закріплюються під Бахмутом

Поки ключові досягнення Сил оборони України у вересні відбулися на південному фланзі Бахмута. Українські військові ще раніше змогли звільнити Андріївку та Кліщіївку.

Протягом минулого тижня наші захисники змогли дещо розвинути свої успіхи. Як бачимо, просування відбувається передовсім у бік залізничної колії, яка прямує з Бахмута далі на південь у бік Горлівки. Місцями бої тривають просто на залізничному полотні.

Після відчутного розгрому в Андріївці та Кліщіївці ворогу доводиться підтягувати резерви, щоб стримувати подальше просування українських військ.

ЗСУ закріплюються під Бахмутом: дивіться карту

Ситуація на інших ділянках фронту

На інших відтинках величезного фронту російсько-української війни лінія бойового зіткнення наразі стабілізувалося. Це можна пояснити тим, що сили обох сторін обмежені й виснажені важкими боями протягом весни-літа.

Сили оборони України визначили ключові напрямки для своїх ударів і пробують нащупати слабкі місця в обороні росіян на інших ділянках. Натомість самі росіяни досі не можуть похвалитися якимись суттєвими успіхами свого наступу на Куп'янсько – Лиманському напрямку.