Росія атакує на Торецькому напрямку та тисне на Покровському: карта бойових дій за 12 вересня

Росія не залишає спроб захопити українські території та повернути вже втрачені позиції. Водночас наші захисники дають гідну відсіч ворогу.

Ситуація на фронті залишається непростою. Відомо, що протягом минулої доби зафіксовано 105 бойових зіткнень.

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Ситуація на різних напрямках фронту

На Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося три бойових зіткнення в районах Гатища, Липців та Тихого.

Ситуація на Харківському напрямку: дивіться карту

На Куп’янському напрямку зафіксовано 16 ворожих атак. Сили оборони відбивали штурмові дії противника біля Лозової, Синьківки, Глушківки, Стельмахівки та Андріївки.

На Лиманському напрямку наші війська відбивали 11 штурмових дій окупантів в районах Макіївки, Невського, Тернів, Греківки, Дружелюбівки та Тевердохлібового та Діброви.

Українські воїни відбили 11 атак: дивіться карту

На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну атаку поблизу Виїмки.

На Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 6 атак. Зусилля зосереджував у районах населених пунктів Торецьк, Неліпівка та Дачне.

Росія атакує Торецьк: дивіться карту

На Покровському напрямку наші захисники відбили 30 атак. Основні зусилля ворог зосередив у районах Воздвиженки, Зеленого Поля, Новоолександрівки, Гродівки, Новотроїцького, Новогродівки, Селидового та Михайлівки.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Костянтинівки, Українська та Георгіївки. Загалом, ворог 23 рази намагався прорвати оборону наших військ на цьому напрямку.

На Времівському напрямку росіяни здійснили чотири атаки наших позицій у напрямку Вугледара. Ворог успіху не мав.

На Оріхівському напрямку відбулося два, безуспішних для ворога боєзіткнення неподалік Малої Токмачки.

Ситуація на Оріхівському напрямку: дивіться карту

На Придніпровському напрямку наші воїни втримують позиції. Українські військові успішно відбили сім атак російських загарбників.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено. Оперативна обстановка без суттєвих змін.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник зберігає військову присутність, з території Росії активно застосовував авіацію, здійснював обстріли прикордонних населених пунктів.

Росія зазнає втрат

Наші воїни продовжують завдавати окупаційним військам значних втрат в техніці та живій силі, виснажують наступальний потенціал ворога вздовж всієї лінії фронту та у тилу.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників склали 1270 осіб.

За минулу добу авіація та ракетні війська і артилерія Сил оборони завдали 32 удари по районах зосередження особового складу росіян, уразили шість засобів ППО, три гармати на вогневих позиціях, одну станцію радіоелектронної боротьби, два засоби дистанційного мінування та два інші важливі об’єкти російських загарбників.