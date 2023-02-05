ЗСУ відбили 9 атак на Сході, окупанти наступають на 5 напрямках: карта бойових дій за 5 лютого

Російські окупанти наступають на кількох напрямках на Донбасі. Українські бійці відбивають атаку ворога, але станом на 5 лютого там найскладніша ситуація.

Про актуальну ситуацію на фронті розповіли у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

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Яка сит уація на Сході

Російська армія зосереджує зусилля на ведені наступальних дій на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Водночас серед мобілізованих росіян фіксують багато відмов від участі у бойових діях. Станом на 3 лютого із Луганської області на територію Росії повернуто до 600 осіб зазначеної категорії.

За минулу добу підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів:

Кремінна та Шипилівка Луганської області;

Верхньокам'янське, Благодатне, Красна Гора, Парасковіївка, Бахмут, Іванівське і Кліщіївка на Донеччині.

У Генштабі зазначають, що ворог продовжує вести оборону раніше захоплених рубежів на інших напрямках, обстрілює позиції наших підрозділів та населені пункти, що межують з лінією зіткнення.

Що відбувається на фронті: дивіться карту

Окупанти обстрілюють мирних мешканців

Протягом доби ворог здійснив 61 обстріл з реактивних систем залпового вогню, зокрема і по цивільній інфраструктурі Херсона. Крім того, під вогонь росіян потрапили населені пункти на:

Куп'янському,

Лиманському,

Бахмутському,

Авдіївському,

Новопавлівському,

Запорізькому,

Херсонському напрямках.

На Донеччину посилають медиків з Якутії

У тимчасово окупованій Горлівці Донецької області усі медичні заклади переповнені пораненими загарбниками. Тому, російські окупанти облаштовують дитячі садочки, школи або просто складські приміщення під польові шпиталі.

Також відомо, що до одного із таких шпиталів, де на лікуванні перебуває близько 70 осіб, в до Світлодарська прибув медичний персонал із Якутії.

Наші воїни "дають на горіхи" окупантам

Протягом доби українська авіація завдала 5 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також 2 удари по зенітно-ракетних комплексах.

Крім того, підрозділи ракетних військ і артилерії за минулу добу уразили: