ЗСУ відбили сотню атак, Росія, попри втрати, штурмує Бахмут: карта бойових дій за 8 березня

Українські військові тримають оборону та відбивають атаки російських військ по усій лінії зіткнення. Загарбники почали "новий" наступ на Сході.

У Генштабі ЗСУ прозвітували про ситуацію на фронті станом на ранок 8 березня. Показуємо динаміку на полі бою за допомогою інтерактивної карти Deepstate.

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Росія не припиняє спроб захопити Бахмут

Як і в попередні тижні, окупанти основні зусилля зосереджують на веденні наступальних дій на:

Куп'янському напрямку,

Лиманському напрямку,

Бахмутському напрямку,

Авдіївському напрямку,

Шахтарському напрямку.

Росіяни продовжують безуспішні наступальні дії в районах Оріхово-Василівки, Дубово-Василівки, Бахмута, Кам'янки, Авдіївки та Мар'їнки Донецької області.

Минулої доби наші захисники відбили понад 100 атак противника на зазначених напрямках.

Карта бойових дій в Україні

Яка ситуація на напрямках

Росіяни завдали 24 авіаційних та 1 ракетного удару. Зокрема, під час авіаударів ворог запустив один "Шахід", який було збито. Також окупанти здійснили понад 60 обстрілів з РСЗВ.

На Куп'янському та Лиманському напрямках противник вів безуспішні наступальні дії у напрямку населених пунктів Гряниківка, Білогорівка, Спірне, Виїмка, Невське та Федорівка.

Окупанти вели безуспішей наступ у напрямку Білогорівки: карта бойових дій

На цьому напрямку противник здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Путникове, Фиголівка, Дворічна, Гряниківка і Крохмальне Харківської області; Новоселівське, Стельмахівка, Невське, Червонопопівка і Діброва – Луганської та Терни, Ямпіль, Роздолівка і Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог, попри значні втрати, і далі штурмує місто Бахмут. Також противник веде безуспішні наступальні дії наступ у районах населених пунктів Берхівка, Дубово-Василівка, Оріхово-Василівка, Богданівка, Іванівське та Кліщіївка.

Росіяни штурмують Бахмут: карта бойових дій

За минулу добу, лише біля Оріхово-Василівки ворог здійснив понад 30 безуспішних атак. Обстріляв з артилерії райони населених пунктів Оріхово-Василівка, Дубово-Василівка, Бахмут, Богданівка, Ступочки, Предтечине, Олександро-Шультине, Диліївка, Залізне та Нью-Йорк.

На Авдіївському та Шахтарському напрямках противник провів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Олександропіль, Кам'янка, Сєверне, Водяне, Мар'їнка та Новомихайлівка Донецької області. Лише біля Мар'їнки ворог здійснив більш як 20 атак.

Біля Мар'їнки росіяни здійснили понад 20 атак: карта бойових дій

Ворожих обстрілів зазнали понад 25 населених пунктів, зокрема, Бердичі, Орлівка, Авдіївка, Водяне, Первомайське, Невельське, Красногорівка, Новомихайлівка, Вугледар та Пречистівка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону. Обстріляв райони понад 30 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема, Ольгівське, Затишшя, Чарівне, Павлівку, Приморське Запорізької області, а також Качкарівку, Милове, Зміївку, Іванівку, Херсон та Інженерне.

Сили оборони відпрацювали по окупантах

Авіація Сил оборони за добу завдала 7 ударів по районах зосередження окупантів. Також наші захисники збили ворожий безпілотний літальний апарат типу "Орлан-10".

Українські ракетники і артилеристи, в той же час, уразили 1 зенітний ракетний комплекс "Бук-М1-2", 5 районів зосередження живої сили противника, 3 склади пально-мастильних матеріалів та 1 комплекс радіолокаційної розвідки і контролю "Зоопарк".

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без суттєвих змін. Формування ворожих наступальних угруповань не виявлено.Водночас, противник продовжує утримувати свої підрозділи неподалік державного кордону України. Протягом минулої доби ворог здійснив мінометні та артилерійські обстріли районів населених пунктів Чернігівської, Сумської та Харківської областей.