ЗСУ вийшли з Кринків: як змінилася лінія фронту за тиждень

По всій лінії зіткнення тривають бої. Особливо складною є ситуація на східних напрямках фронту, зокрема в Донецькій області. Крім того, ворог активізувався на Луганщині.

Про те, як змінилася ситуація на фронті за тиждень з 15 по 21 липня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо за даними карти DeepStateMAP.

Зверніть увагу Летіло щонайменше 75 дронів: окупанти бідкаються на масовану атаку кількох областей

Росіяни наступають в напрямку Борової

Минулого тижня росіяни активізувалися на Куп'янському напрямку та вели штурмові дії одразу на кількох ділянках. Основними точками боєзіткнень стали села Степова Новоселівка, Піщане та Андріївка. У районі всіх цих населених пунктів зафіксовані просування ворожих військ.

Тиск ворога на Андріївку Луганської області вказує на те, що окупанти не відмовилися від своїх планів наступати на Борову. Однак Сили оборони докладають усіх зусиль, аби зірвати ворожі плани.

Як змінилася ситуація на Куп'янському напрямку / Карта DeepStateMAP

Також росіяни тиснуть на села Макіївка та Невське у Луганській області – окупанти прагнуть вийти на адміністративні межі області. У районі Макіївки змін лінії зіткнення не зафіксовано, проте в напрямку Невського окупантам вдалося просунутися.

Як змінилася ситуація на заході Луганської області / Карта DeepStateMAP

Штурми в напрямку Сіверська

Окупанти також продовжують активні штурмові дії в напрямку міста Сіверськ Донецької області. Як і тижнем раніше, основними напрямками ворожого наступу залишаються населені пункти Виїмка та Роздолівка. В районі першого просувань ворога не зафіксовано. Однак, на жаль, росіяни окупували Роздолівку та продовжують вести наступальні дії в бік сіл Федорівка та Переїзне.

Як змінилася ситуація в районі Сіверська / Карта DeepStateMAP

Бої за Часів Яр

Росіяни атакують місто Часів Яр на Донеччині, сподіваючись на його захоплення і подальше просування до Костянтинівки та Краматорська. Проте Сили оборони докладають всіх зусиль для того, аби зірвати ворожі плани. Результатом є те, що вже другий тиждень поспіль у Часовому Яру не зафіксовано змін лінії бойового зіткнення.

Проте ворог посилив тиск на флангах, особливо на північ від Часового Яру. Минулого тижня центром боєзіткнень стало селище Калинівка та околиці. Окупантам вдалося зайти на східні околиці селища та просунутися в напрямку Григорівки.

Як змінилася ситуація в районі Часового Яру / Карта DeepStateMAP

Наступ росіян на Торецьк

Складною ситуація залишається на Торецькому напрямку – ворог продовжує наступати з двох напрямків у бік Торецька. На південь від міста основною точкою боєзіткнень залишається селище Нью-Йорк. Минулого тижня нашим воїнам вдалося відбити деякі позиції на південному заході селища, проте окупанти просунулися на південному сході та в напрямку центру селища. Крім того, окупанти атакують в напрямку Пантелеймонівки.

Зі східної сторони росіяни тиснуть на населені пункти Залізне, Північне, Південне та Дружба і мають просування у районах усіх цих населених пунктів.

Як змінилася ситуація на Торецькому напрямку / Карта DeepStateMAP

Штурми на Покровському напрямку

Складною також є ситуація на Покровському напрямку. Силам оборони вдається стримувати окупантів у Воздвиженці й не допускати просувань у бік траси Покровськ – Костянтинівка.

Водночас окупаційні війська штурмували селище Лозуватське та прорвались туди, проте про окупацію населеного пункту не йдеться. Активні бої тривають і в районі села Прогрес. За інформацією DeepState, росіяни окупували село.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко в етері "Еспресо" пояснив, що захоплення Прогресу має стратегічне значення для росіян, адже вони бажають створити буфер безпеки на південь від траси Т0511.

Прогрес – це село, яке замикає між собою лівий берег річки Вовча й Карлівське водосховище з виходом на Карлівку – Нетайлове. Тобто що це за така ділянка? Це лінія, така вісь, по якій росіяни намагалися після захоплення Авдіївки створити в перспективі собі буфер безпеки, повністю на південь від траси Т0511. Це траса, яка йде від Авдіївки через Очеретине і фактично на Покровськ. Створюючи саме такий буфер безпеки, південний фланг, фас, назвемо його так, вони мають можливість тримати, по-перше, оборону користуючись природною перепоною – це річка Вовча й Карлівське водосховище. По-друге, можуть сконцентрувати свої сили та засоби вже безпосередньо або на Торецький напрямок, або на ту саму трасу Т0504 від Покровська на Костянтинівку,

– пояснив Коваленко.

Також окупанти атакують в районах сіл Євгенівка та Новоселівка Перша і мають там просування.

Як змінилася ситуація на лінії Воздвиженка – Новоселівка Перша / Карта DeepStateMAP

Також окупанти атакують в напрямку сіл Яснобродівка та Карлівка. Варто відзначити, що фактично вся Яснобродівка перебуває у сірій зоні.





Ситуація в районі Яснобродівки та Карлівки / Карта DeepStateMAP

Бої в Красногорівці

Тривають активні бої й у місті Красногорівка. Упродовж минулого тижня росіянам вдалося просунутися у центрі міста. Таким чином контроль над містом тепер фактично розподілився навпіл.

Також ворог просунувся у районі села Невельське, що на північ від Красногорівки.





Ситуація в Красногорівці / Карта DeepStateMAP

ЗСУ вийшли із села Кринки

Минулого тижня стало відомо, що Сили оборони вийшли з Кринків на лівобережжі Херсонської області – з минулої осені наші воїни утримували цей плацдарм та змогли знищити велику кількість особового складу та техніки окупантів.

У Морській піхоті підтвердили вихід бійців із села, однак зазначили, що операція на лівобережжі продовжується.

Сили оборони України продовжують виконувати бойові завдання на лівобережжі Дніпра, зокрема в районі населеного пункту Кринки. Однак дійсно більшість основних позицій українських військ в селі Кринки внаслідок інтенсивного, комбінованого й тривалого ворожого вогневого впливу, були зруйновані вщент,

– ідеться в заяві.

На плацдарм в Кринках покладали сподівання з перспективи наступу на лівобережжі Херсонщини. Проте наші воїни не давали спокою окупантам настільки, що про ситуацію в селі на Херсонщині доповідали Путіну.



Ситуація в Кринках / Карта DeepStateMAP

Підтримувати армію – надважливо

Зараз бої тривають не тільки на перелічених вище напрямках, а також і в районі Вовчанська та Липців на Харківщині, на Лиманському напрямку, в районі Роботиного та Урожайного.

Кожне просування ЗСУ – результат колосальних зусиль. Однак і не менших зусиль докладають воїни, аби зупинити ворога, зірвати його плани та знищити.

І це складно робити без підтримки тилу. Тому підтримка армії є надважливим завданням для кожного з нас – лінія фронту не проходить через вашу вулицю тільки тому, що ворога зупинили десь за десятки, сотні чи й тисячу кілометрів.

Найпростіший спосіб підтримки наших бійців – задонатити на збір. Саме для цього працює наш благодійний– тут ви можете знайти збори на актуальні потреби різних підрозділів та звіти за вже пророблену роботу. Переходьте за посиланням та долучайтеся.