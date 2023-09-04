ЗСУ мають нові успіхи біля Роботиного та в Кліщіївці: як за тиждень змінилась карта фронту

Сили оборони України продовжують розвивати власний успіх поблизу Роботиного в Запорізькій області та на південному фланзі Бахмута. Попри щільну оборону ворога, українські війська продовжують поступове просування.

Про те, як змінилася ситуація на фронті протягом останнього тижня, 27 серпня – 3 вересня, читайте в матеріалі 24 Каналу. Свій огляд проводимо, зважаючи на дані карти DeepStateMAP.

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Розширення флангів Роботиного

Після важких і тривалих боїв Сили оборони України в другій половині серпня змогли звільнити Роботине Запорізької області. Втім, саме звільнення села мало що означає без розширення флангів власного наступу з унеможливленням контратак ворога.

Саме цим нині й займаються українські військові. Знищене боями Роботине стало таким собі плацдармом для розширення флангів українського наступу. Нині Сили оборони метр за метром просуваються відразу за двома напрямками:

у бік Новопрокопівки ( напрямок Токмака та Мелітополя ),

), у бік Вербового й Новофедорівки (напрямок Бердянська й Маріуполя).

Нині бої на цьому напрямку вкрай важкі, адже українські військові ведуть наступ просто на першу лінію оборони ворога. Навіть у цих надскладних умовах успіхи Сил оборони України помітні буквально щодня.

ЗСУ розширюють фланги Роботиного: дивіться карту

Так само помітні очевидні зміни на лінії фронту поблизу Приютного, що на межі Запорізької та Донецької областей. Там відбувся такий собі "зріз" українського та ворожого "клинів". Втім, DeepState уточнює, що зміни відбулися ще на початку серпня, але раніше їх не можна було вносити.

Зміни на фронті поблизу Приютного: дивіться карту

Росіян вибивають з Кліщіївки

Ще один напрямок, де Сили оборони України продовжують розвивати свій успіх, який нарощували протягом усієї літньої кампанії, є південний фланг Бахмута. Тут помітно, як росіяни з усіх сил намагаються втримати Кліщіївку.

Нині значну частину села контролюють українські військові, а лінія фронту вже не перший місяць проходить буквально через саме село. Це надзвичайно ускладнює логістику для обох сторін, та все ж ініціатива за українськими військовими.

Втім, і росіяни понад усе намагаються втримати бодай частину села під своїм контролем. Таке прагнення цілком зрозуміле, адже одразу за Кліщіївкою йде траса, контроль ЗСУ за якою повністю оголить південний фланг окупованого Бахмута.

Наступ ЗСУ на півдні Бахмута: дивіться карту

Важкі бої біля Новоєгорівки

Доволі складною залишається ситуація на Сватівському напрямку. Тут вже не перший тиждень росіяни прагнуть покращити своє становище біля Новоєгорівки, яку вони змогли ненадовго захопити, але одразу ж втратили ще в липні 2023 року.

Так само й Сили оборони України намагаються покращувати й власне становище, намацавши вразливе місце ворога. Річ у тім, що далі на схід від Новоєгорівки йде річка Жеребець, яка відділяє передові підрозділи росіян від решти окупованих територій.

Це ускладнює росіянам логістику, а всі переправи й тилові пункти – доволі вразливі. Тож росіяни й прагнуть відсунути українські сили якомога далі від Жеребця, щоб остаточно не втратити цю територію.

Важкі бої біля Новоєгорівки: дивіться карту