Росія активно штурмує Покровський, Торецький та ще 2 напрямки: карта бойових дії 15 березня

Триває 1116 доба боротьби України проти російської агресії. Загалом протягом минулого дня, 14 березня, на фронті було зафіксовано 149 бойових зіткнень.

Росія завдала 93 авіаційні удари, застосувала 2 ракети, скинула 145 КАБів, а також залучила для ураження 2402 дрони-камікадзе та здійснила 5406 обстрілів по позиціях ЗСУ і населених пунктах. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Генштаб.

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Яка ситуація на фронті

На Харківському напрямку росіяни 3 рази штурмували позиції ЗСУ у напрямках населених пунктів Вовчанськ, Кам'янка та Красне Перше.

На Куп'янському напрямку було 4 атаки окупантів неподалік Загризового та Петропавлівки.

На Лиманському напрямку загарбники атакували 20 разів. Вони намагалися просунутися вперед біля населених пунктів Копанки, Новоєгорівка, Нововодяне, Ямполівка, Торське, а ще у напрямках Нового та Дронівки.

Росія атакувала біля Новоєгорівки: дивіться на карті

На Сіверському напрямку біля населених пунктів Білогорівка, Івано-Дар'ївка, Верхньокам'янське та Григорівка ворог 7 разів атакував позиції ЗСУ.

На Краматорському напрямку зафіксовано 4 боєзіткнення біля населених пунктів Часів Яр, Курдюмівка та Ступочки.

На Торецькому напрямку Росія 24 рази атакувала біля населених пунктів Дачне, Дружба та Торецьк.

Ворог атакував біля Торецька: дивіться на карті

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 43 штурмові та наступальні дії агресора біля населених пунктів Суха Балка, Водяне Друге, Свиридонівка, Промінь, Покровськ, Котлине, Котлярівка, Андріївка, Богданівка, Тарасівка, Гродівка, Лисівка, Новопавлівка, Сергіївка та Удачне.

Росіяни штурмували біля Покровська: дивіться на карті

На Новопавлівському напрямку ворог 9 разів атакував українські позиції біля населених пунктів Костянтинопіль, Розлив, Вільне Поле, Привільне та в напрямку Шевченка.

Ворог атакував біля Костянтинополя: дивіться на карті

На Гуляйпільському напрямку ЗСУ відбили 3 ворожі атаки поблизу Новополя.

На Оріхівському напрямку наші захисники зупинили 7 російських штурмів у напрямках населених пунктів Степове, П'ятихатки та Щербаки.

Росія штурмувала біля Щербаків: дивіться на карті

На Придніпровському напрямку ЗСУ зупинили одну спробу росіян просунутися вперед.

На Курському напрямку зафіксовано 20 боєзіткнень.

Росіяни атакували на Курщині: дивіться на карті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування ворожих наступальних угруповань немає.