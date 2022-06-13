Важкі бої у Сєвєродонецьку, ЗСУ відтіснили з центру міста: карта бойових дій станом на 13 червня

Вже 110 днів ЗСУ борються з загарбниками, які прийшли з війною на українську землю. Найважчі протистояння розгорілись на Донбасі.

Головне про ситуацію на основних напрямках розповіли в Генеральному штабі Збройних Сил України. Запеклі бої й далі тривають на Сході держави.

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Що відбувається на полі бою

У Генштабі розповіли, що на Харківському напрямку російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на тому, щоб вести позиційну оборону. Також вони намагаються не допустити, щоб ЗСУ просувались далі до державного кордону.

Росіяни вели штурм у напрямку Тернова – Ізбицьке. Частково він був успішним, тому їм, на жаль, вдалося закріпитися на його північній околиці. Також ворог дистанційно замінував шляхи, по яких могли б висуватись наші воїни біля населеного пункту Петрівка, який розташований 20 кілометрів східніше Старого Салтова.



Харківський напрямок боротьби / Фото Liveuamap

На Слов'янському напрямку російські окупанти також наступають. Зокрема, вели штурм населених пунктів Долина та Богородичне, але безуспішно. При цьому росіяни отримали нову техніку замість старої пошкодженої. Мовиться про 100 одиниць.

На Донецькому напрямку російські загарбники не відмовились від намірів оточити наші війська в районах міст Сєверодонецьк і Лисичанськ. Тому там вони наступають і блокують шляхи логістичного постачання з Бахмута. Також ворог поповнює втрати. Наприклад, напрямку населених пунктів Кремінна та Старобільськ перемістив понад 80 одиниць озброєння та військової техніки.

На Сєвєродонецькому напрямку російські окупанти вели штурм в місті, заручившись підтримкою артилерії. Частково цей штурм був успішим, наші підрозділи росіяни відтіснили з центру міста. Бої продовжуються.



Ситуація на Сєвєродонецькому напрямку / Фото Liveuamap

У ЗСУ є успіхи на Бахмутському напрямку, де наші воїни успішно відбили штурмові дії в районах Вікторівка – Врубівка та Комишуваха – Врубівка. Росіяни відновили наступ натомість у районі населеного пункту Золоте. Закріплюються по рубежу Роти – Миронівка. Хотів ворог закріпитися та володіти панівними висотами, але успіху не мав.



Бої на Донбасі / Фото Liveuamap

На Курахівському напрямку російські окупанти вдарили штурмовиками по позиціях наших військ у районі Красногорівки, що на 15 кілометрів східніше Курахового.

На Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог вів обстріли вздовж лінії зіткнення, щоб завадити перекиданню наших резервів на інші напрямки.



Карта бойових дій на 13 червня / Фото Liveuamap

Північний та південний напрямки боротьби

Те, що російські війська вийшли з Півночі нашої країни не означає, що небезпека минула. Це доводить те, що на Сіверському напрямку російські окупанти обстріляли з артилерії та мінометів позиції Сил оборони у районі Хрінівки Чернігівської області. Водночас на Волинському та Поліському напрямках без суттєвих змін.

На Південнобузькому напрямку росіяни обороняються позиційно. В основному вони утримують території, які захопили раніше. Також інженерно обладнюють позиції у районах населених пунктів Шилова Балка та Придніпровське.



Південь України / Фото Liveuamap

У Генштабі також зауважили, що російські війська продовжують блокувати цивільне судноплавство у північно-західній частині Чорного моря. У готовності до застосування ракетного озброєння в акваторії Чорного моря перебуває шість носіїв крилатих ракет морського базування типу "Калібр".

Ворог зазнає втрат у війні з Україною

Попри те, що росіяни іноді мають невеликі успіхи у своєму підлоому наступі, їм це дається ціною величезних втрат. Мовиться як про особовий склад, так і про техніку. Це деморалізує противника і грає на руку нам. Наприклад, за останню добу на Бахмутському напрямку вдалось знищити 18 бійців країни-агресорки, 1 бойову броньовану машину, 1 важкий артилерійський гусеничний тягач високої прохідності АТ-Т, 1 міномет, 1 радянський станковий протитанковий гранатомет СПГ, 1 ворожий склад боєприпасів.

За інформацією Генштабу з 24 лютого до 12 червня наші оборонці загалом змогли ліквідувати 32 150 російських загарбників. Також вони знищили понад 1 400 ворожих танків та багато іншої техніки окупантів.

Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний пояснював, що складна ситуація в Сєвєродонецьку через великі сили ворога. Адже росіяни кинули туди до семи батальйонно-тактичних груп. Загалом російські окупанти сконцентрували свої основні зусилля на півночі Луганської області.

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