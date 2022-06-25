Ворог веде оборону на Запоріжжі та наступає на окремих напрямках: карта бойових дій на 25 червня

Наші мужні захисники воюють важко, але героїчно, бо відстоюють свою землю. На полі бою ситуація складна та змінюється дуже швидко й інтенсивно.

Актуальні дані про ситуацію та зміни фронті повідомив Генеральний штаб Збройних Сил України зранку 25 червня.

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Бойові дії на Донбасі

У Донецькій та Луганській областях продовжується запекла боротьба з ворогом. На Слов'янському напрямку противник основні зусилля зосередив на тому, щоб вести наступ в напрямку населених пунктів Довгеньке та Долина. Також обстріляв наші позиції, бій продовжується.



Карта бойвих дій на 25 червня / Фото Liveuamap

На Донецькому напрямку російські окупанти намагаються утримати зайняті рубежі та перегрупувати війська. А на Сєвєродонецькому напрямку росіяни обстрілювали зі ствольної артилерії райони населених пунктів Лисичанськ, Спірне та Вовчоярівка. Були спроби блокувати Лисичанськ із півдня.



Бої на Луганщині та Харківщині / Фото Liveuamap

Наступ, штурм та бої

Російські загарбники хотіли витіснити наші війська з Мельодкіного, Сиротиного та Воронового. Саме тому вели штурм в районах цих населених пунктів.

На Бахмутському напрямку українські воїни зупинили наступ ворожої російської піхоти у напрямку Володимирівка – Покровське. Ворог змушений був відійти. В напрямку Роти – Вершина росіяни просунулися на один кілометр.

Російські окупанти намагаються на Авдіївському, Курахівському та Новопавлівському напрямках сковувати наші війська та утримувати зайняті рубежі. Це все заради того, щоб сприяти діям угруповання на тому напрямку, де зосередили основні зусилля. На Запоріжжі ворог обороняється.



Бойові дії на Донеччині / Фото Liveuamap

Також росіяни намагалися взяти під контроль ділянку дороги Ясинувата – Костянтинівка. Були бої на відрізку Василівка – Кам'янка. Як повідомили в Генштабі, наші захисники дали рішучу відсіч. Противник з втратами відступив.

Коротко про інші напрямки боротьби

Фронт простягається на доволі велику та довгу протяжність. Це також ускладнює завдання нашим захисникам. Але всюди загарбникам доводиться геть нелегко й несолодко. Наприклад, на Південнобузькому напрямку вони мусять всі зусилля витрачати на те, щоб утримувати зайняті рубежі. Намагаються не допустити перегрупування наших військ.

Хотіли відновити своє становище та положення на Херсонщині, але невдало. Тому росіяни там відійшли, але вели повітряну розвідку БПЛА в районі населеного пункту Старосілля.



Бої на Півдні / Фото Liveuamap



Натомість є й загроза ракетних обстрілів з Білорусі. Хоча на Волинському та Поліському напрямках в діяльності її армії нічого не змінилося.

На Сіверському напрямку росіяни прикривають ділянку кордону, утримують певну кількість військ. Були обстріли Чернігівщини та Сумщини. Російські окупанти також продовжують фортифікаційне обладнання оборонних позицій у прикордонних районах Брянської області.



На Харківському напрямку ворог робить все, щоб утримувати раніше зайняті позиції. Обстріляв з артилерії інфраструктуру Харкова та В'ялівського водосховища.

Нічний обстріл України

В ніч на 25 червня російські окупанти випустили десятки ракет по території України. Повітряні тривоги лунали кілька разів. Зокрема, російські загарбники запустили по селищу Десна на Чернігівщині 20 ракет. Обстріл відбувся 25 червня близько 05:00 з території Білорусі.

Повідомляли також про вибухи на Львівщині, Київщині, Чернігівщині, Житомирщині та Харківщині, а також у Миколаєві. Більшість з цих ракет запустили з Білорусі. Про те, що це були масові запуски ракет, які здійснили військово-повітряні сили Росії, повідомляли білоруські телеграм-канали. Вони аналізують наявні записи розмов російських пілотів.

Також під час повітряної тривоги вночі, росіяни завдали ракетного удару по Житомирщині. Окупанти випустили по регіону одразу 25 ракет по військових об'єктах навколо міста. У сам Житомир, на щастя, нічого не прилетіло.

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