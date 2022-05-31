Бої у Сєвєродонецьку та спроби наступати від Лиману: карта бойових дій станом на 31 травня

Триває 97 день повномасштабної війни з Росією. Наші захисники дають потужну відсіч окупантам. Найзапекліші бої зараз йдуть на Сході – ворог кинув основні зусилля на Сєвєродонецьк.

Про ситуацію на фронті традиційно доповіли в Генштабі. Актуальну карту бойових дій можете побачити далі.

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Яка ситуація на головних напрямках

Волинський та Поліський напрямки

Збройні сили Білорусі посилено охороняють державний кордон та здійснюють інженерне обладнання позицій. Також білоруські війська проводять розвідку та бойову підготовку. При цьому зберігається загроза завдання ракетних ударів з білоруської території.

Сіверський напрямок

Тут активних бойових дій противник не проводив. Проте росіяни знову обстрілювали з міномета населені пункти у прикордонних районах Чернігівщини та Сумщини.

Слобожанський напрямок

На цьому напрямку російські війська продовжують готуватись до наступу. Окупанти вивчають імовірні шляхи висування та активно постачають озброєння і військову техніку з Росії.

На Харківському напрямку активних бойових дій не було. Вороги обстріляли цивільну інфраструктуру біля Тернів, Лозової, Протопопівки, Рудневого та Соколівки.

Слов'янський напрямок

Окупаційні сили намагаються втримати зайняті рубежі та маршрути постачання. Росіяни обстрілювали Довгеньке, Вірнопілля, Грушуваху та Велику Комишуваху. Проте успіху росіяни не мали і відійшли на раніше зайняті позиції.

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Донецький напрямок

Сили противника обстрілюють українські позиції з мінометів, ствольної артилерії та реактивних систем залпового вогню вздовж лінії зіткнення. Основні зусилля ворог кинув на встановлення контролю над Сєвєродонецьком. Тривають штурмові дії і біля Тошківки.

На Лиманському напрямі росіяни перегруповуються та готуються до наступу. Проведення розвідки ворогом було безуспішним і він відійшов.

росіяни перегруповуються та готуються до наступу. Проведення розвідки ворогом було безуспішним і він відійшов. На Бахмутському напрямку ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху російські війська не мають, проте бої тривають.

ворог вів бойові та штурмові дії в районах населених пунктів Золоте, Комишуваха, Ниркове, Берестове, Покровське, Доломітне. Успіху російські війська не мають, проте бої тривають. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках сили противника зайняті тим, що поповнюють втрати – здебільшого за рахунок старої техніки.

Південнобузький напрямок

Тут не було активних бойових дій. Проте російські війська обстрілювали Олександрівку, Прибузьке, Посад-Покровське, Новогригорівку, Осокорівку, Князівку та Трудолюбівку.

У Чорному та Азовському морях російські кораблі блокують цивільне судноплавство.

Карта бойових дій станом на 31 травня / Скриншот

Успіхи ЗСУ за попередню добу

Ударна авіація Повітряних сил ЗСУ завдала вогневих ударів по підрозділах противника на території Харківщини, Донеччини, Луганщини та Херсонщини.

На Одещині наші захисники збили крилату ракету Х-22.

На Донецькому та Луганському напрямках відбили 8 атак ворога, знищено танк, 4 артилерійських системи, 5 бойових броньованих машин та 2 ворожих автомобілі.

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