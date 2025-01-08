Росіяни просунулися у Торецьку, Кураховому та на Курщині, – Deep State

Російська армія продовжує просуватися у Донецькій області. Частковий успіх ворог також має й у Курській області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 8 січня.

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Що змінилося на фронті за останню добу

Згідно з даними аналітиків, російська армія у Донецькій області мала просування на Торецькому, Курахівському, Веремівському та Покровському напрямках.

Ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, біля Нескучного та Янтарного,

– написали аналітики.

Що відбувається у Торецьку: дивіться на карті

Як змінився фронт у Кураховому: дивіться на карті

Яка ситуація в Нововасилівці: дивіться на карті

Росіяни просунулися в Слов'янці: дивіться на карті

Окупанти мали частковий успіх біля Нескучного: дивіться на карті

Ворог наступав поблизу Янтарного: дивіться на карті

Аналітики Deep State також зафіксували просування російської армії у Харківській області. А саме у населеному пункті Дворічна.

Як змінився фронт у Дворічній: дивіться на карті

Водночас певні успіхи мають окупанти й в Курській області. Відповідно до останнього оновлення Deep State, ворог просувався в Новоіванівці та біля Нової Сорочини. Уточнюється ситуація в Махновці.

Окупанти просунулися в Новоіванівці: дивіться на карті

Ворог наступав біля Нової Сорочини: дивіться на карті

Яка ситуація в Махновці: дивіться на карті

До слова, нещодавно аналітики Deep State заявляли про захоплення ворогом Лозової у Харківській області. Водночас речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов наголошував, що наразі подібної інформації немає, водночас російські війська намагаються просуватися малими групами через річку Оскіл.