Росіяни просунулися у Торецьку, Кураховому та на Курщині, – Deep State
Російська армія продовжує просуватися у Донецькій області. Частковий успіх ворог також має й у Курській області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 8 січня.
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Що змінилося на фронті за останню добу
Згідно з даними аналітиків, російська армія у Донецькій області мала просування на Торецькому, Курахівському, Веремівському та Покровському напрямках.
Ворог просунувся в Торецьку, Кураховому, Нововасилівці, Слов'янці, біля Нескучного та Янтарного,
– написали аналітики.
Що відбувається у Торецьку: дивіться на карті
Як змінився фронт у Кураховому: дивіться на карті
Яка ситуація в Нововасилівці: дивіться на карті
Росіяни просунулися в Слов'янці: дивіться на карті
Окупанти мали частковий успіх біля Нескучного: дивіться на карті
Ворог наступав поблизу Янтарного: дивіться на карті
Аналітики Deep State також зафіксували просування російської армії у Харківській області. А саме у населеному пункті Дворічна.
Як змінився фронт у Дворічній: дивіться на карті
Водночас певні успіхи мають окупанти й в Курській області. Відповідно до останнього оновлення Deep State, ворог просувався в Новоіванівці та біля Нової Сорочини. Уточнюється ситуація в Махновці.
Окупанти просунулися в Новоіванівці: дивіться на карті
Ворог наступав біля Нової Сорочини: дивіться на карті
Яка ситуація в Махновці: дивіться на карті
До слова, нещодавно аналітики Deep State заявляли про захоплення ворогом Лозової у Харківській області. Водночас речник ОСУВ "Хортиця" Віктор Трегубов наголошував, що наразі подібної інформації немає, водночас російські війська намагаються просуватися малими групами через річку Оскіл.