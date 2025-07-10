Ворог просунувся у Торецьку та ще поблизу низки населених пунктів, – Deep State
- Аналітики Deep State повідомили про просування ворога на фронті.
- Ворог просунувся у Торецьку та ще біля низки населених пунктів.
Ворожі війська Росії не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Deep State пишуть, що противник має просування на фронті.
Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.
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Де просунулися росіяни
В DeepState оновили мапу близько о пів на 10 годину ранку 10 липня. Відповідно до їхніх даних, загарбники просунулися в 3 населених пунктах та ще поблизу двох.
Ворог просунувся у Мирному, Торецьку, Леонідівці, біля Борівської Андріївки та Зеленого Гаю,
– ідеться в повідомленні.
Противник просунувся у Мирному: дивіться на карті
Ворог просунувся в Торецьку: дивіться на карті
Окупанти мають просування у Леонідівці: дивіться на карті
Загарбники просунулися біля Борівської Андріївки: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися поблизу Зеленого Гаю: дивіться на карті
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До слова, протягом минулої доби зафіксовано 146 боєзіткнень.
Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб.
Крім цього, ворог здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе.