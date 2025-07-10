Ворог просунувся у Торецьку та ще поблизу низки населених пунктів, – Deep State

Ворожі війська Росії не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Deep State пишуть, що противник має просування на фронті.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Deep State.

Дивіться також Загострення в Торецьку, зміни біля Великої Новосілки: аналіз бойових дій за добу та карти ISW

Де просунулися росіяни

В DeepState оновили мапу близько о пів на 10 годину ранку 10 липня. Відповідно до їхніх даних, загарбники просунулися в 3 населених пунктах та ще поблизу двох.

Ворог просунувся у Мирному, Торецьку, Леонідівці, біля Борівської Андріївки та Зеленого Гаю,

– ідеться в повідомленні.

Противник просунувся у Мирному: дивіться на карті

Ворог просунувся в Торецьку: дивіться на карті

Окупанти мають просування у Леонідівці: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Борівської Андріївки: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Зеленого Гаю: дивіться на карті

Дивіться також Диверсія на Чернігівщині та новий прорив на Харківщині: як змінилася лінія фронту за тиждень

До слова, протягом минулої доби зафіксовано 146 боєзіткнень.

Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах один ракетний удар, застосувавши чотири ракети, а також 51 авіаудар, скинувши 79 керованих бомб.

Крім цього, ворог здійснив 5304 обстріли, зокрема 107 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3776 дронів-камікадзе.

