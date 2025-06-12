Росіяни окупували Дворічну на Харківщині і мають ще декілька просувань, – Deep State
- За даними аналітиків DeepState, ворог окупував Дворічну.
Там повідомляють, що окупанти також просунулися біля Довгенького, Западного та у Багатирі.
Війська країни-агресорки продовжують тиснути на полі бою. Так, ворожі сили мають просування на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Де просунулися окупанти
Вдень в четвер, 12 червня, аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, окупанти мають просування біля 3 населених пунктів.
Також вказується, що армія Росії окупувала населений пункт на Харківщині. Так, за даними аналітиків, ворог окупував Дворічну.
Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.
В DeepState також вказали, що російські окупанти просунулися біля Довгенького, Западного та у Багатирі.
Ситуація біля населеного пункту Дворічна: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Довгенького: дивіться на карті
Окупанти просунулися поблизу Западного: дивіться на карті
Армія противника просунулася у Багатирі: дивіться на карті