Росія окупувала Шевченко на Донеччині та має ще кілька просувань, – Deep State

Російські війська не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Deep State пишуть, що противник окупував населений пункт Шевченко.

Ворожі сили також просунулися біля декількох населених пунктів. Про це пише 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися росіяни?

В DeepState оновили мапу близько 8 години ранку 17 липня. Відповідно до їхніх даних, загарбники просунулися біля 4 населених пунктів.

Аналітики також пишуть, що ворог окупував Шевченко.

Важливо! Офіційного підтвердження цій інформації з боку Генштабу ЗСУ наразі немає.

Ворог окупував Шевченко, а також просунувся біля Зеленого Поля, Мирного, Піщаного та Гатища,

– ідеться в повідомленні DeepState.

Яка ситуація біля населеного пункту Шевченко: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Зеленого Поля: дивіться на карті

Окупанти мають просування поблизу Мирного: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися біля Піщаного: дивіться на карті

Загарбники просунулися поблизу Гатища: дивіться на карті

До слова, загалом, протягом минулої доби зафіксовано 160 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією Генштабу ЗСУ, вчора загарбники завдали по території України одного ракетного та 78 авіаційних ударів, застосували дві ракети та скинули 125 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучили для ураження 4150 дронів-камікадзе та здійснили 5662 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 102 – з реактивних систем залпового вогню.