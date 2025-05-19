Окупанти мають просування біля 3 населених пунктів: у DeepState розповіли, де саме

Російські військові продовжують тиснути на полі бою. Так, ворожі сили мають просування на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулися окупанти

Вдень в понеділок, 19 травня, аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, окупанти мають просування біля 3 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Нової Полтавки, Малинівки та Романівки,

– ідеться в повідомленні.

Росіяни просунулися поблизу Нової Полтавки: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Малинівки: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Романівки: дивіться на карті

Нагадаємо, що відповідно до даних Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 175 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, вчора загарбники завдали по території України 78 авіаційних ударів, скинули 124 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2904 дрони-камікадзе та здійснили 5134 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 116 – з реактивних систем залпового вогню.