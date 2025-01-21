Ворог просунувся біля щонайменше 5 населених пунктів: оновлення мапи Deep State
Росіяни активно наступають на низці напрямків, зокрема у Донецькій області. Сили оборони намагаються стримувати противника по усій лінії бойового зіткнення, відбиваючи атаки.
Втім, ворогу вдається просуватися на окремих ділянках фронту. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
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Де просунулися росіяни
Росіяни, за даними аналітиків Deep State, мають певні просування біля 5 населених пунктів.
Ворог просунувся у Дворічній, Великій Новосілці, біля Надії, Успенівки та Слов'янки,
– ідеться у повідомленні.
Усі вони розташовані на території Харківської, Луганської, а також Донецької області.
Противник активізувався біля населеного пункту Дворічна: дивіться на карті
Велика Новосілка перебуває під загрозою оточення: дивіться на карті
Ворог наступає на селище Надія: дивіться на карті
Росіяни атакують біля Успенівки: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Слов'янки: дивіться на карті
Нагадаємо, ще 18 січня ворог активізувався на сході та півночі Великої Новосілки. Ворог атакував місто бронетехнікою. Противник намагався штурмувати територію молокозаводу, автозаправної станції, гуртожитку та аеродрому.