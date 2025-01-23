Росіяни окупували Нововасилівку та просунулися біля 9 населених пунктів, – Deep State

Російська армія окупувала Нововасилівку в Донецькій області. Також ворог просунувся поблизу 9 населених пунктів у Донецькій області.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 23 січня.

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Де саме просунувся ворог за останню добу

За даними Deep State, за останню добу росіяни мали просування у Донецькій області. Мовиться про Покровський, Новопавлівський та Краматорський напрямки фронту.

Ворог окупував Нововасилівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки,

– зазначено у повідомленні.

Росіяни окупували Нововасилівку в Донецькій області: дивіться на карті

Яка ситуація у Великій Новосілці: дивіться на карті

Що відбувається у Новоандріївці: дивіться на карті

Як змінився фронт біля Часового Яру: дивіться на карті

Росіяни мали просування біля Янтарного: дивіться на карті

Окупанти мали частковий успіх поблизу Петропавлівки: дивіться на карті

Фронт зрушився біля Ясенового: дивіться на карті

Що з позиціями росіян біля Котлиного: дивіться на карті

Яка ситуація біля Воздвиженки: дивіться на карті

Що відбувається біля Баранівки: дивіться на карті

До слова, у попередньому оновленні мапи аналітики Deep State писали, що Сили оборони України відкинули противника біля Шевченко та в Удачному. Водночас ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного.