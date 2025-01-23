Росіяни окупували Нововасилівку та просунулися біля 9 населених пунктів, – Deep State
- Російська армія окупувала Нововасилівку в Донецькій області та просунулася біля 9 населених пунктів в регіоні.
- Рух ворога відбувся на Покровському, Новопавлівському та Краматорському напрямках фронту.
Російська армія окупувала Нововасилівку в Донецькій області. Також ворог просунувся поблизу 9 населених пунктів у Донецькій області.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State. Свою мапу аналітики оновили вночі 23 січня.
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Де саме просунувся ворог за останню добу
За даними Deep State, за останню добу росіяни мали просування у Донецькій області. Мовиться про Покровський, Новопавлівський та Краматорський напрямки фронту.
Ворог окупував Нововасилівку, а також просунувся у Великій Новосілці, Новоандріївці, біля Часового Яру, Янтарного, Петропавлівки, Ясенового, Котлиного, Воздвиженки та Баранівки,
– зазначено у повідомленні.
Росіяни окупували Нововасилівку в Донецькій області: дивіться на карті
Яка ситуація у Великій Новосілці: дивіться на карті
Що відбувається у Новоандріївці: дивіться на карті
Як змінився фронт біля Часового Яру: дивіться на карті
Росіяни мали просування біля Янтарного: дивіться на карті
Окупанти мали частковий успіх поблизу Петропавлівки: дивіться на карті
Фронт зрушився біля Ясенового: дивіться на карті
Що з позиціями росіян біля Котлиного: дивіться на карті
Яка ситуація біля Воздвиженки: дивіться на карті
Що відбувається біля Баранівки: дивіться на карті
До слова, у попередньому оновленні мапи аналітики Deep State писали, що Сили оборони України відкинули противника біля Шевченко та в Удачному. Водночас ворог просунувся у Великій Новосілці, біля Воздвиженки, Слов'янки та Срібного.