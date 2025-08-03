Ворожі війська Росії не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Deep State пишуть, що противник має просування на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.

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Де просунулися росіяни?

В DeepState оновили мапу близько о пів на 10 годину ранку в неділю, 3 серпня. Відповідно до їхніх даних, загарбницькі війська Росії просунулися біля 4 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя,

– ідеться в повідомленні.

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Противник просунувся поблизу Торського: дивіться на карті

Росіяни просунулися біля Горіхового: дивіться на карті

Агресор просунувся поблизу Зеленого Поля: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Новополя: дивіться на карті