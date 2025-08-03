Російські війська просунулися поблизу 4 населених пунктів, – Deep State
- Аналітики Deep State повідомили про просування ворога на фронті.
- Противник просунувся біля 4 населених пунктів.
Ворожі війська Росії не полишають наміру захопити українські території. Аналітики Deep State пишуть, що противник має просування на фронті.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Deep State.
Дивіться також ЗСУ покращили позиції на 2 напрямках, росіяни мають просування на одному: огляд фронту від ISW
Де просунулися росіяни?
В DeepState оновили мапу близько о пів на 10 годину ранку в неділю, 3 серпня. Відповідно до їхніх даних, загарбницькі війська Росії просунулися біля 4 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Торського, Горіхового, Зеленого Поля та Новополя,
– ідеться в повідомленні.
Дивіться також Тривають бої, окупанти тиснуть на Покровському напрямку і не тільки: карта фронту 3 серпня
Противник просунувся поблизу Торського: дивіться на карті
Росіяни просунулися біля Горіхового: дивіться на карті
Агресор просунувся поблизу Зеленого Поля: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Новополя: дивіться на карті