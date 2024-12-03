Окупанти просуваються у Кураховому та ще 3 населених пунктах: карта DeepState

Російські загарбники продовжують наступати на Сході України й, на жаль, мають успіхи. Зокрема, ворог просунувся в районах 4 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також оновили карту бойових дій станом на 2 грудня.

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Де росіяни мали успіх

У DeepState повідомили, що станом на 2 грудня російська армія просунулася в районах 4 населених пунктів. Мовиться про:

Старі Терни (Донецька область Покровський район),

Курахове (Донецька область Покровський район),

Кругляківка (Харківська область, Куп'янський район),

Пушкіне (Донецька область Покровський район).

Так, протягом доби окупанти мали успіх біля Старих Тернів.

Бойові дії біля Старих Тернів: дивіться на карті

Також ворог має успіх у Кураховому. На оновлених мапах видно, що російська армія просувається вглиб міста.

Бої в Кураховому: дивіться на карті

Окупанти не полишають бойових дій на Харківщині. Так, ворог не відмовився від своїх планів і нині має просування у селі на річці Оскіл.

Бої біля Кругляківки: дивіться на карті

Поблизу села Пушкіне на Донеччині ворог також мав успіх та просунувся вглиб українських територій.

Бої на Донеччині: дивіться на карті

Також аналітики повідомили, що наразі уточнили лінію зіткнення біля Нового Комара.

Росіяни не полишають атак: дивіться на карті

Раніше стало відомо про колосальні втрати Росії у боях за Торецьк. Так, за приблизними даними, ворог щотижня втрачає близько 500 солдатів.