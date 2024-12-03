Окупанти просуваються у Кураховому та ще 3 населених пунктах: карта DeepState

3 грудня 2024, 01:34
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Автор: Анжеліка Байбак

Російські загарбники продовжують наступати на Сході України й, на жаль, мають успіхи. Зокрема, ворог просунувся в районах 4 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також оновили карту бойових дій станом на 2 грудня.

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Де росіяни мали успіх

У DeepState повідомили, що станом на 2 грудня російська армія просунулася в районах 4 населених пунктів. Мовиться про:

  • Старі Терни (Донецька область Покровський район),
  • Курахове (Донецька область Покровський район),
  • Кругляківка (Харківська область, Куп'янський район),
  • Пушкіне (Донецька область Покровський район). 

Так, протягом доби окупанти мали успіх біля Старих Тернів.

Бойові дії біля Старих Тернів: дивіться на карті

Також ворог має успіх у Кураховому. На оновлених мапах видно, що російська армія просувається вглиб міста. 

Бої в Кураховому: дивіться на карті

Окупанти не полишають бойових дій на Харківщині. Так, ворог не відмовився від своїх планів і нині має просування у селі на річці Оскіл.

Бої біля Кругляківки: дивіться на карті

Поблизу села Пушкіне на Донеччині ворог також мав успіх та просунувся вглиб українських територій. 

Бої на Донеччині: дивіться на карті

Також аналітики повідомили, що наразі уточнили лінію зіткнення біля Нового Комара.

Росіяни не полишають атак: дивіться на карті

Раніше стало відомо про колосальні втрати Росії у боях за Торецьк. Так, за приблизними даними, ворог щотижня втрачає близько 500 солдатів.