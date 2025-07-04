Росія окупувала 2 села на Харківщині і має ще кілька просувань: карти DeepState за 4 липня
- Російська армія окупувала два села на Харківщині: Мілове та Строївка.
- Також вона просунулася біля Тополів, Федорівки та у Піддубному.
ЗСУ продовжують обороняти Україну від російської навали. На жаль, окупанти знову просунулися біля низки населених пунктів.
Також їм вдалося окупувати два села. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Де на фронті просунулася Росія
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій опівночі 4 липня.
За їхніми даними, російська армія окупувала село Мілове та Строївка на Харківщині.
Ворог окупував Мілове: дивіться на карті
Росія окупувала Строївку: дивіться на карті
Окрім того, окупанти мали успіхи ще на 3 ділянках. Зокрема, вони просунулися біля Тополів на Харківщині та Федорівки на Донеччині.
Ворог просунувся біля Тополів: дивіться на карті
Окупанти мають просування біля Федорівки: дивіться на карті
Також російська армія просунулася у Піддубному Донецької області.
Ворог має успіхи у Піддубному: дивіться на карті
До слова, раніше аналітики DeepState повідомляли, що росіяни у червні 2025 окупували понад пів тисячі квадратних кілометрів.
Ворог мав 29% просувань на Новопавлівському і 27% на Покровському напрямках, а також 18 % – на Сумщині.