Росіяни просунулися біля 3 населених пунктів, ЗСУ теж мають успіхи: DeepState оновили мапу
- Російські війська просунулися біля населених пунктів Гуєво, Новолюбівка, і Часів Яр.
- Українські сили відкинули противника у селищі Шевченко в Донецькій області.
Російські війська продовжують тиснути на Сході. Наразі відомо про просування окупантів біля трьох населених пунктів Курської, Луганської і Донецької областей.
Водночас в останній українські сили також змогли відтіснити ворога. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення DeepState у вівторок, 8 квітня.
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Де вдалося просунутися ворогу
Аналітики повідомили про успіхи українських сил у Донецькій області. Втім, там та у ще двох регіонах росіянам також вдалося протиснутися.
Сили Оборони України відкинули противника у Шевченку. Ворог просунувся біля Гуєво, Новолюбівки та в Часовому Яру,
– ідеться у повідомленні проєкту.
ЗСУ вдалося посунути окупантів у селищі Шевченко: дивіться на карті
Противник мав успіхи біля Гуєво у Курській області: дивіться на карті
Зауважимо, кілька днів тому вже повідомляли про просування біля Новолюбівки, що у Луганській області, наразі сам населений пункт вже окупували. І знову з'явилася інформація про тиск ворога на цій ділянці.
Росіяни атакують біля Новолюбівки: дивіться на карті
Ворог тисне на Часів Яр: дивіться на карті
Нагадаємо, раніше аналітики оприлюднили інформацію про те, що ситуація по відтинку Нове – Катеринівка – Невське загострюється. Окупанти просуваються, маючи перевагу на ділянці. Також тривають активні штурмові дії в напрямку Новомихайлівки.