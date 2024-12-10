Росіяни просунулися відразу біля кількох населених пунктів: DeepState оновили карту фронту
Російські окупанти не полишають спроб захопити території України. Так, відомо, що ворожі сили мали просування біля кількох населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також показали оновлену карту фронту.
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Де просунувся ворог
Близько 1 години ночі 10 грудня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, противник просунувся біля кількох населених пунктів.
Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку,
– ідеться в повідомленні.
Противник просунувся біля Новооленівки: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися біля Вознесенки: дивіться на карті
Війська країни-агресорки просунулися поблизу Плехово: дивіться на карті
Загарбники просунулися біля Олександрії: дивіться на карті
Ворог просунувся біля Гродівки: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Відродження: дивіться на карті
Російська армія просунулася біля Петрівки: дивіться на карті
Росіяни просунулися в Сонцівці: дивіться на карті
Загарбницька армія просунулася в Новотроїцькому: дивіться на карті
Сили противника просунулися в Шевченку: дивіться на карті