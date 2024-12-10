Росіяни просунулися відразу біля кількох населених пунктів: DeepState оновили карту фронту

Російські окупанти не полишають спроб захопити території України. Так, відомо, що ворожі сили мали просування біля кількох населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Аналітики також показали оновлену карту фронту.

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Де просунувся ворог

Близько 1 години ночі 10 грудня аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, противник просунувся біля кількох населених пунктів.

Ворог просунувся біля Новооленівки, Вознесенки, Плехово, Олександрії, Гродівки, Відродження, Петрівки, в Сонцівці, Новотроїцькому та Шевченку,

– ідеться в повідомленні.

Противник просунувся біля Новооленівки: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися біля Вознесенки: дивіться на карті

Війська країни-агресорки просунулися поблизу Плехово: дивіться на карті

Загарбники просунулися біля Олександрії: дивіться на карті

Ворог просунувся біля Гродівки: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Відродження: дивіться на карті

Російська армія просунулася біля Петрівки: дивіться на карті

Росіяни просунулися в Сонцівці: дивіться на карті

Загарбницька армія просунулася в Новотроїцькому: дивіться на карті

Сили противника просунулися в Шевченку: дивіться на карті