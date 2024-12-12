Росія окупувала Зорю та просунулася у кількох населених пунктах: мапа DeepState 12 грудня

Триває боротьба української армії проти російських загарбників. На жаль, ворогу вдається просуватися на деяких напрямках.

Також він окупував один населений пункт у Донецькій області. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на DeepState.

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Які зміни на фронті 12 грудня

Аналітики DeepState оновили свою мапу увечері 12 грудня. Зміни на фронті за цю добу сталися на Донецькому напрямку.

Згідно із даними аналітиків DeepState, російська армія окупувала село Зоря.

Ворог окупував Зорю: дивіться на карті

Також за останню добу окупаційні війська просунулися у чотирьох населених пунктах. Йдеться про Новотроїцьке, Успенівку, Курахове та Сонцівку.

Росіяни просунулися у Новотроїцькому: дивіться на карті

Ворог має просування в Успенівці: дивіться на карті

Зафіксовано просування Росії у Кураховому: дивіться на карті

Росія просунулася у Сонцівці: дивіться на карті

Аналітики також зафіксували просування російської армії поблизу ще одного населеного пункту на Донеччині – біля Веселого Гаю.

Росіяни тиснуть біля Веселого Гаю: дивіться на карті

Нагадаємо, що Росія двічі намагалася штурмувати на Краматорському напрямку. На щастя, спроби були безуспішними погодні умови та український опір. Однак ворог продовжує підтягувати сили для подальших атак.