13 лютого, 12:09
Російські загарбники просунулися поблизу 3 населених пунктів: DeepState оновили карту
Основні тези
- DeepState повідомили про оновлення карти зранку 13 лютого.
- Вказується, що російські війська просунулися біля Дворічної, Зеленого Поля та Новосілки.
Попри значні втрати армія країни-агресорки не покидає територію України. Так, ворожі сили просунулися біля 3 населених пунктів.
Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.
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Де просунулися росіяни
Зранку 13 лютого аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля 3 населених пунктів.
Ворог просунувся біля Дворічної, Зеленого Поля та Новосілки,
– ідеться в повідомленні.
Війська противника просунулися біля Дворічної: дивіться на карті
Ворожі сили просунулися поблизу Зеленого Поля: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Новосілки: дивіться на карті