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24 Канал Новини України Російські загарбники просунулися поблизу 3 населених пунктів: DeepState оновили карту
13 лютого, 12:09
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Російські загарбники просунулися поблизу 3 населених пунктів: DeepState оновили карту

Ірина Марціяш
Основні тези
  • DeepState повідомили про оновлення карти зранку 13 лютого.
  • Вказується, що російські війська просунулися біля Дворічної, Зеленого Поля та Новосілки.

Попри значні втрати армія країни-агресорки не покидає територію України. Так, ворожі сили просунулися біля 3 населених пунктів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState.

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Де просунулися росіяни

Зранку 13 лютого аналітики DeepState повідомили про оновлення карти. Відповідно до даних фахівців, вояки російської армії просунулися біля 3 населених пунктів.

Ворог просунувся біля Дворічної, Зеленого Поля та Новосілки,
– ідеться в повідомленні.

Війська противника просунулися біля Дворічної: дивіться на карті

Ворожі сили просунулися поблизу Зеленого Поля: дивіться на карті

Окупанти просунулися біля Новосілки: дивіться на карті