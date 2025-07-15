Ворог окупував населений пункт та тисне ще поблизу п'яти інших: оновлення карти DeepState

Росіяни продовжують наступи та штурми українських мирних населених пунктів. Загарбники просунулись на Донеччині поблизу кордону з Дніпропетровщиною.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на оновлену мапу DeepState.

Дивіться також Обстріли та запеклі бої на Донеччині: карта бойових дій на 15 липня

Де просунувся ворог на фронті?

Ресурс DeepState оновив карту бойових дій. За даними їхніх аналітиків станом на 23:11 14 липня, росіяни мають просування у напрямках кількох населених пунктів поблизу Дніпропетровщини. Також, на жаль, вони окупували село на Донеччині.

Ворог окупував Багатир, а також просунувся біля Разіного, Новохатського, в Толстому, Олексіївці та Малинівці,

– йдеться в повідомленні.

Окупанти загарбали Багатир: дивіться на карті

Ситуація поблизу Разіного: дивіться на карті

Яка ситуація поблизу Новохатського: дивіться карту

Просування окупантів в Толстому: дивіться на карті

Ситуація поблизу Олексіївки: дивіться на карті

Просування ворога біля Малинівки: дивіться на карті

До слова, протягом минулої доби на фронті сталося 185 бойових зіткнень. Найгарячіше залишається на Покровському та Лиманському напрямках. Українські оборонці успішно відбили численні штурми, зупинили наступальні дії росіян на різних ділянках і уразили 11 районів, де було зосереджене особовий склад та техніку противника.