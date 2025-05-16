Сталося це на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Триває запекла боротьба українських захисників проти російських загарбників. На жаль, росіяни знову просунулися біля деяких населених пунктів.
Сталося це на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вранці 16 травня.
За їхніми даними, ворог мав успіхи біля двох населених пунктів.
Він просунувся біля Розливу на Новопавлівському напрямку та у Новоолександрівці на Покровському напрямку.
Ворог просунувся біля Розливу: дивіться на карті
Росія має просування у Новоолександрівці: дивіться на карті
Також аналітики уточнили ситуацію в Багатирі на Новопавлівському напрямку
Ситуація в Багатирі: дивіться на карті
До слова, за попередню добу на фронті зафіксували 165 бойових зіткнень, 75 із яких на Покровському напрямку.