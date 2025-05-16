Триває запекла боротьба українських захисників проти російських загарбників. На жаль, росіяни знову просунулися біля деяких населених пунктів.

Де просунувся ворог

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вранці 16 травня.

За їхніми даними, ворог мав успіхи біля двох населених пунктів.

Він просунувся біля Розливу на Новопавлівському напрямку та у Новоолександрівці на Покровському напрямку.

Ворог просунувся біля Розливу: дивіться на карті

Росія має просування у Новоолександрівці: дивіться на карті

Також аналітики уточнили ситуацію в Багатирі на Новопавлівському напрямку

Ситуація в Багатирі: дивіться на карті

До слова, за попередню добу на фронті зафіксували 165 бойових зіткнень, 75 із яких на Покровському напрямку.