Росія знову має просування на Донеччині: карти DeepState за 17 травня

Запекла боротьба ЗСУ проти російських окупантів триває. На жаль, росіяни знову мають успіхи.

Вони просунулися на Донеччині. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.

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Де просунулася Росія

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій вдень 17 травня.

За їхніми даними, російська армія мала успіхи біля населеного пункту Миролюбівка на Покровському напрямку.

Ворог просунувся біля Миролюбівки: дивіться на карті

Також аналітики DeepState уточнили ситуацію біля Багатиря на Новопавлівському напрямку

Ситуація в Багатирі: дивіться на карті

До слова, напередодні у DeepState повідомляли про просування окупантів біля Розливу на Новопавлівському напрямку та у Новоолександрівці на Покровському напрямку.

Також у Генштабі повідомляли, що за попередню добу на фронті сталося 145 бойових зіткнень.