Окупанти просунулися біля 3 населених пунктів на Сумщині та Донеччині, – DeepState

Російські загарбники продовжують мати частковий успіх на фронті. Ворогу вдалося просунутися у Сумській та Донецькій областях.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState. Свою мапу аналітики оновили вночі 18 червня.

До теми На фронті понад 150 атак, третина з них – на Покровському напрямку, – Генштаб

Де саме вдалося просунутися росіянам на фронті

За даними експертів, росіяни просунулися біля 3 населених пунктів у Сумській та Донецькій областях.

У Сумській області ворог мав частковий успіх на Північно-Слобожанському напрямку, а у Донецькій області – на Покровському.

Ворог просунувся біля Юнаківки, Мирного та Зорі,

– написали у DeepState.

Яка ситуація біля Юнаківки: дивіться на карті

Що відбувається поблизу Мирного: дивіться на карті

Як змінився фронт біля Зорі: дивіться на карті

До слова, раніше аналітики DeepState писали, що ворог просунувся біля Яблунівки, Гродівки, Комара, в Запоріжжі та Федорівці. Успіхи в окупантів також відбулися у Сумській та Донецькій областях.