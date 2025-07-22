Ворог окупував Грушівське та просунувся на Донеччині: оновлення карти DeepState
- Російська армія окупувала Грушівське та просунулася поблизу Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку.
- Ворог продовжує наступальні дії, зосереджуючи зусилля в напрямках Запорізької та Дніпропетровської областей.
Російська армія продовжує штурми позицій українських захисників на фронті. На жаль, ворог має просування на Донеччині.
Ворог суне у бік Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлену мапу DeepState.
Дивіться також Названо 3 напрямки, де тривають найпекельніші бої: карта боїв на 22 липня
Де є просування ворога?
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За даними аналітиків, станом на 22:49 21 липня ворог окупував один населений пункт та має просування поблизу ще чотирьох.
Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку,
– йдеться в повідомленні.
Окупація Грушівського: дивіться на карті
Просування ворога біля Воскресенки: дивіться на карті
Ситуація біля Горіхового: показуємо на карті
Ворог поблизу Маяка: дивіться на карті
Ситуація біля Затишку: дивіться на карті
Раніше повідомлялось, що минулої доби на фронті сталося 176 бойових зіткнень. Найбільша активність з боку ворога спостерігалася на Донеччині в районах Покровська, Лимана й Новопавлівки.
На Покровському напрямку українські сили відбили 57 атак противника, який продовжує наступальні дії вздовж майже всієї лінії фронту.
Крім того, окупанти нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру.