Ворог окупував Грушівське та просунувся на Донеччині: оновлення карти DeepState

Російська армія продовжує штурми позицій українських захисників на фронті. На жаль, ворог має просування на Донеччині.

Ворог суне у бік Запорізької та Дніпропетровської областей. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлену мапу DeepState.

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Де є просування ворога?

Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій. За даними аналітиків, станом на 22:49 21 липня ворог окупував один населений пункт та має просування поблизу ще чотирьох.

Ворог окупував Грушівське, а також просунувся біля Воскресенки, Горіхового, Маяка та Затишку,

– йдеться в повідомленні.

Окупація Грушівського: дивіться на карті

Просування ворога біля Воскресенки: дивіться на карті

Ситуація біля Горіхового: показуємо на карті

Ворог поблизу Маяка: дивіться на карті

Ситуація біля Затишку: дивіться на карті

Раніше повідомлялось, що минулої доби на фронті сталося 176 бойових зіткнень. Найбільша активність з боку ворога спостерігалася на Донеччині в районах Покровська, Лимана й Новопавлівки.

На Покровському напрямку українські сили відбили 57 атак противника, який продовжує наступальні дії вздовж майже всієї лінії фронту.

Крім того, окупанти нещодавно просунулися в напрямку Часового Яру.