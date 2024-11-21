Росія просунулася біля щонайменше 7 населених пунктів: оновлення мапи DeepState
Ворог не полишає спроб захопити українські території та відновити своє положення на втрачених раніше позиціях. Російська армія просунулася у низці населених пунктів Донецької та Курської областей.
Також спостерігається незрозуміла ситуація в Ольгівському лісі. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на оновлення мапи DeepState від 21 листопада.
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Де просунулися росіяни
Аналітики Deep State оновили мапу бойових дій на сході України. За даними експертів, ворог просунувся в Дар'їно, Кураховому, біля Нижнього Клину, Кремяного, Роздольного, Новодонецького, Дальнього. Водночас є питання щодо ситуації в Ольгівському лісі.
Ситуація в Ольгівському лісі, яка потягнула за собою суттєві втрати особового складу та розстріли наших полонених, перебуває на уточнені. Прохання до учасників та свідків даних подій, звернутися до нас,
– йдеться у повідомленні
На Курахівському напрямку Донецької області Сили оборони щодня відбивають десятки штурмів, проте, на жаль, подекуди росіянам вдається досягти незначних успіхів.
Ворог продовжує атаки біля Курахового: дивіться на карті
Також противник намагається відновити свої позиції у Курській області. Аналітики повідомляють про просування біля Дар'їно та Нижнього Клину.
Ворог має успіхи у Курській області: дивіться на карті
Крім вищезгаданого, росіяни активізувалися біля Кремяного. Цей населений пункт теж розташований у Курській області, біля Ольгівки.
Що відбувається біля Кремяного: дивіться на карті
У Донецькій області також напружена ситуація біля Роздольного. Це селище Великоновосілківської селищної громади Волноваського району.
Яка ситуація біля Роздольного: дивіться на карті
Не легша ситуація у Новодонецькому. Це селище у Краматорському районі Донецької області.
Росіяни мають просування у Новодонецьку: дивіться на карті
Ворог також активно наступає біля Дальнього. Цей населений пункт розташований південніше Курахового.
Дальнє під наступом ворога: дивіться на карті