Росія окупувала декілька сіл, ЗСУ вирвалися з Макарівки: карта DeepState 24 грудня
Росія продовжує намагання просунутися на фронті. На жаль, на деяких напрямках ворожій армії вдається просуватися.
Також відомо про декілька нових захоплених населених пунктів. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на DeepState.
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Які зміни на фронті 24 грудня
Аналітики DeepState оновили мапу бойових дій 24 грудня. Зміни на фронті стосуються Донецького напрямку. Згідно з оновленими даними, російська армія окупувала три населені пункти – Макарівку, Сухі Яли та Зеленівку.
Росія окупувала Макарівку: дивіться на карті
Попри це, підрозділам Сил оборони вдалося вирватися з Макарівки. За даними аналітиків, станом на 23 грудня в селі не було оточених підрозділів.
Окуповано Сухі Яли: дивіться на карті
Ворог захопив Зеленівку: дивіться на карті
Також ворог просунувся біля 8 населених пунктів: Старих Тернів, Новодарівки, Вовкового, Нововасилівки, Новоєлизаветівки, Новооленівки, Українки, Зорі.
Ворог просунувся біля Старих Тернів: дивіться на карті
Росія просунулася біля Новодарівки: дивіться на карті
Є просування ворога біля Вовкового: дивіться на карті
Окупанти просунулися поблизу Нововасилівки: дивіться на карті
Росіяни мають просування неподалік Новоєлизаветівки: дивіться на карті
Окупанти просунулися біля Новооленівки: дивіться на карті
Є просування ворога біля Українки: дивіться на карті
Поблизу Зорі зафіксовано просування окупантів: дивіться на карті
Окрім цього, також є просування в Сторожовому та Кураховому.
Росія просунулася в Сторожовому: дивіться на карті
Окупанти мають просування у Кураховому: дивіться на карті