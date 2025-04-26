Росіяни просунулися в Курській області: оновлена мапа DeepState
- Аналітики DeepState оновили карту фронту, показавши, що росіяни просунулися в Курській області.
- ЗСУ відбили 90 бойових зіткнень, зокрема шість на Курському напрямку.
Ворожі сили тиснуть на кількох напрямках фронту. Важка ситуація зберігається на Курському напрямку. Тут ворог продовжує вести масштабні бої.
Про просування на цьому напрямку 24 Канал повідомляє з посиланням на DeepState.
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DeepState оновили карту фронту
Увечері 26 квітня аналітики DeepState оновили карту фронту. Вони повідомили, що росіяни просунулися в Курській області. Ворог контролює 690 метрів лінії зіткнення. А ЗСУ звільнили понад 17 кілометрів прикордонної зони.
26 квітня російське військове керівництво повідомило, що їхні війська повністю зайняли Курську область. Але в Генштабі ЗСУ зазначили, що бої на тому напрямку ще тривають, українські захисники тримають там оборону та зберігають позиції.
Ситуація в Курській області: показуємо на карті
Українська армія з початку доби відбила 90 бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту. На Курському напрямку відбулося шість бойових зіткнень, а один бій досі триває. Росіяни завдали по ЗСУ три авіаційні удари та здійснили 148 артилерійських обстрілів, зокрема десять - із РСЗВ. Найгарячішим залишається Покровський напрямок, де росіяни від ранку здійснили 31 обстріл.